紐約亞洲藝術周九月將登場 蘇富比獻名家珍藏
紐約亞洲藝術周即將於隨著秋天到來，蘇富比（Sotheby’s）本季的中國、印度、喜馬拉雅及東南亞藝術珍品拍賣會在9月17日至29日期間陸續舉行，全部拍品於9月17日起在紐約蘇富比藝術空間展出。此次拍賣亮點包括來自Barry MacLean的重要青銅禮器及造像、紐約州水牛城 Albright-Knox藝術畫廊釋出的館藏、Bruce Dayton and Ruth Stricker Dayton伉儷收藏之中國藝術珍品。
本週領銜拍品是即將於9月21日至22日舉槌的「中國藝術珍品」拍賣上登場的一套金地粉彩敬佛五供，是此類瓷器首次完整一套登上拍場。成套器物在中國藝術中本來就極為罕見，乾隆時期的金地粉彩瓷器更少，目前僅存的一例可成套金地瓷五供存於北京故宮博物院，曾於2004年至澳門藝術博物館「妙諦心傳故宮珍藏藏傳佛教文物展」展出。
「中國藝術珍品」亦有來自知名藏家Barry MacLean的中國高古青銅。焦點之一為一件曾為Hans Georg Oeder收藏的商代晚期青銅饕餮紋壺，以及一對商末子龔鼎，且其銘文為鏡面相對為，更加珍貴難得。來自Bruce Dayton and Ruth Stricker Dayton伉儷收藏的拍品，亮點包括包括一件清雍正檸檬黃釉蓮式盤，以及一件「大清乾隆年製」款青花御題詩烹茶圖闊底壺。
9月20日登場的「印度、喜馬拉雅及東南亞藝術」專場，領銜之作為來自由紐約Albright- Knox藝術畫廊委託拍賣的一件重要西藏中部銅合金文殊菩薩造像，是詮譯尼泊爾藝術傳統之西藏銅合金造型的早期罕有作例。另一亮點拍品則是來自Barry MacLean的一尊犍陀羅灰岩菩薩立像。而繼2018年、 2019年和2020年亞洲藝術週的拍賣創出佳績本季蘇富比再度於網路上呈獻來自史蒂芬瓊肯三世收藏，將於9月17日起至27日開放競標。
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