紐約亞洲藝術周九月將登場 蘇富比獻名家珍藏

紐約亞洲藝術周即將於隨著秋天到來，蘇富比（Sotheby’s）本季的中國、印度、喜馬拉雅及東南亞藝術珍品拍賣會在9月17日至29日期間陸續舉行，全部拍品於9月17日起在紐約蘇富比藝術空間展出。此次拍賣亮點包括來自Barry MacLean的重要青銅禮器及造像、紐約州水牛城 Albright-Knox藝術畫廊釋出的館藏、Bruce Dayton and Ruth Stricker Dayton伉儷收藏之中國藝術珍品。

本週領銜拍品是即將於9月21日至22日舉槌的「中國藝術珍品」拍賣上登場的一套金地粉彩敬佛五供，是此類瓷器首次完整一套登上拍場。成套器物在中國藝術中本來就極為罕見，乾隆時期的金地粉彩瓷器更少，目前僅存的一例可成套金地瓷五供存於北京故宮博物院，曾於2004年至澳門藝術博物館「妙諦心傳故宮珍藏藏傳佛教文物展」展出。

「中國藝術珍品」亦有來自知名藏家Barry MacLean的中國高古青銅。焦點之一為一件曾為Hans Georg Oeder收藏的商代晚期青銅饕餮紋壺，以及一對商末子龔鼎，且其銘文為鏡面相對為，更加珍貴難得。來自Bruce Dayton and Ruth Stricker Dayton伉儷收藏的拍品，亮點包括包括一件清雍正檸檬黃釉蓮式盤，以及一件「大清乾隆年製」款青花御題詩烹茶圖闊底壺。