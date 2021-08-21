金曲32／穿金鞋果然拿金曲 HUSH「得獎好預兆」一身金

第32屆金曲獎最佳作曲人獎，由HUSH奪得，他在金曲紅毯以西裝點綴薄紗的造型在紅毯上，成為首位獻出「轉一圈」的入圍者，使得主持人瑪麗驚呼：「這是仙女下凡嗎？」而穿著浮誇金色鞋款的HUSH，也果然如願奪金曲。

穿「金」鞋拿「金」曲的HUSH，身穿Lacoste白色西裝，搭配Weisheng Paris訂製黃紗，以及伯爵PIAGET珠寶，展現異材質拼接的趣味，視覺上也有平衡感，而髮色也搭襯了服裝，在淺金色的調性中表現輕盈感；他搭配的鞋款則來自Christian Louboutin紅底鞋的William金色高跟短靴，具有童話感，也是設計師本人鍾愛的金光閃閃、高調浮誇，相當適合作為絢爛的舞台造型。