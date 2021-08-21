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金曲32／穿金鞋果然拿金曲 HUSH「得獎好預兆」一身金

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
四度入圍的HUSH穿Christian Louboutin金鞋果然勇奪金曲。圖／記者王聰賢攝影、翻攝台視、Christian Louboutin提供
四度入圍的HUSH穿Christian Louboutin金鞋果然勇奪金曲。圖／記者王聰賢攝影、翻攝台視、Christian Louboutin提供

第32屆金曲獎最佳作曲人獎，由HUSH奪得，他在金曲紅毯以西裝點綴薄紗的造型在紅毯上，成為首位獻出「轉一圈」的入圍者，使得主持人瑪麗驚呼：「這是仙女下凡嗎？」而穿著浮誇金色鞋款的HUSH，也果然如願奪金曲。

穿「金」鞋拿「金」曲的HUSH，身穿Lacoste白色西裝，搭配Weisheng Paris訂製黃紗，以及伯爵PIAGET珠寶，展現異材質拼接的趣味，視覺上也有平衡感，而髮色也搭襯了服裝，在淺金色的調性中表現輕盈感；他搭配的鞋款則來自Christian Louboutin紅底鞋的William金色高跟短靴，具有童話感，也是設計師本人鍾愛的金光閃閃、高調浮誇，相當適合作為絢爛的舞台造型。

此外，露出性感南半球的孫盛希，也選擇了以性感為品牌特質的Christian Louboutin紅底鞋，她身穿DAVID KOMA羽毛禮服、配戴BVLGARI珠寶，最搶眼的就是渾圓南半球，搭襯的紅底鞋是Rosalie Spikes系列，點綴了品牌的經典鉚釘，是金曲紅毯的性感代表。

四度入圍的HUSH穿Christian Louboutin金鞋果然勇奪金曲。記者王聰賢／攝影
四度入圍的HUSH穿Christian Louboutin金鞋果然勇奪金曲。記者王聰賢／攝影
孫盛希以Christian Louboutin Rosalie Spikes黑色鉚釘裝飾高跟涼鞋搭襯性感禮服。記者李政龍／攝影
孫盛希以Christian Louboutin Rosalie Spikes黑色鉚釘裝飾高跟涼鞋搭襯性感禮服。記者李政龍／攝影
Christian Louboutin William 金色高跟短靴，價格未定。圖／Christian Louboutin提供
Christian Louboutin William 金色高跟短靴，價格未定。圖／Christian Louboutin提供
Christian Louboutin Rosalie Spikes黑色鉚釘裝飾高跟涼鞋，約32,000元。圖／Christian Louboutin提供
Christian Louboutin Rosalie Spikes黑色鉚釘裝飾高跟涼鞋，約32,000元。圖／Christian Louboutin提供
HUSH穿Christian Louboutin金鞋果然勇奪金曲。圖／翻攝台視
HUSH穿Christian Louboutin金鞋果然勇奪金曲。圖／翻攝台視

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