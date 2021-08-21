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IMAX豪華影城首度進駐雲嘉 更有親子影廳貼心設計

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
「in89豪華嘉義影城」將規畫親子影廳，圖為高雄in89「boomboom影廳」營運，現場設置64席親子座位、兒童沙發、草皮地墊區等。圖／報系資料照片
「in89豪華嘉義影城」將規畫親子影廳，圖為高雄in89「boomboom影廳」營運，現場設置64席親子座位、兒童沙發、草皮地墊區等。圖／報系資料照片

映集團在嘉義市民族路與成仁街口「in89豪華嘉義影城」，建築外觀已完工，目前正在內部裝潢，映集團前天到嘉義市政府拜訪，說明內部計畫預定今年11月開幕營運，將提供9個廳、1300席座位，還有沙發影廳、親子影廳，將是雲嘉區第一座IMAX、MX4D動感影廳、杜比全景聲影廳。

「in89豪華嘉義影城」原規畫今年第二季暑假啟用營運，受疫情影響、時程展延，目前規畫第四季11月開幕營運，但集團強調，確定營運時間，必須依建築裝潢完工期、消防安檢通過，及市府核定為準。

in89豪華影城副總李秀玫表示，映89規畫的親子影廳，以體貼家長、兒童為前提，打造一個讓親子輕鬆看電影的空間；記得自己過去帶3歲孩子看電影，才30分鐘孩子就坐不住，另部分家長帶小朋友看電影，也擔心小朋友怕黑哭鬧，或看到一半說話問問題、離開座位。

她說，家長電影看一半，發現小孩坐不住、說話，可能尷尬、不好意思，擔心影響其他人看電影，如果所有看電影的小朋友，都可一起動一動，在兒童沙發、草皮地墊區玩耍，家長可以更放心欣賞電影。

「In 89豪華嘉義影城」建築有地下3層及地上8個樓層，地下3層可提供60個停車位，另外影城也將和對面的嘟嘟房特約合作，提供更多停車空間。

影城一到三樓及七、八樓將是商城，四、五、六樓都是電影院，初期將提供1300多個電影席位，某中配置2間15米雙旗艦大廳，將有IMAX 、LUXE影廳，還有沙發影廳、親子廳，將是雲嘉地區第一座IMAX、MX4D動感影廳、杜比全景聲影廳，以全球頂級影像、極致放映系統，為雲嘉民眾打造世界級視聽享受。

「in89豪華嘉義影城」建築外觀已完工，目前正在內部裝潢，預定今年11月營運。記者卜敏正／攝影
「in89豪華嘉義影城」建築外觀已完工，目前正在內部裝潢，預定今年11月營運。記者卜敏正／攝影
「in89豪華嘉義影城」建築外觀已完工，目前正在內部裝潢，預定今年11月營運。記者卜敏正／攝影
「in89豪華嘉義影城」建築外觀已完工，目前正在內部裝潢，預定今年11月營運。記者卜敏正／攝影

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