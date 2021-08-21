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疫情下搶普度宅商機 台南飯店推三牲外送、金紙蛋糕
受到疫情影響，台南有飯店看準宅商機，加入中元普度戰場，台南大飯店今年首推叉燒三層肉、玫瑰油雞、五味鱸魚三牲組合，消費滿千即可免費外送，直接上桌祭拜，不必烹調；台糖長榮酒店除了也有三牲禮籃，今年推出第2代金紙蛋糕，並有「巧克力香」，不只環保，拜完後就能吃下肚。
台南大飯店餐飲部副理陳淑綿指出，中元普度是祭祀大事，但前置準備常讓許多民眾忙得焦頭爛額，加上疫情關係，許多人已改變消費習慣盡量少出門，所以飯店推出三牲組合，由叉燒三層肉、玫瑰油雞、五味鱸魚搭配而成，除了禮俗到位，口味也講究，優惠1430元，訂單滿千即可享5公里內免費外送到府，優雅完成祭拜。
另外，陳淑綿表示，飯店推出拜拜優惠組，包括金門牛肉乾、手工餅乾、杏仁瓦片、牛軋糖的「牛轉慶乾坤」組合740元，以及搭配金門豬肉乾、手工餅乾、杏仁瓦片、牛軋糖的「諸事呷澎派」組合680元。
搶攻普度商機，台糖長榮酒店為了解決小家庭上班採買不便問題，推出中元禮籃，包含古味鹽水雞、蜜汁叉燒肉與酥炸鮮黃魚，特價1599元。同時，也販售創意「金紙蛋糕」和「巧克力香」。
台糖長榮酒店總經理鄭東波表示，響應減碳節能、降低火災發生率，飯店10年前即研發第1代金紙蛋糕，今年改良為第2代，利用台南芒果泥作基底，再以做千層蛋糕的方式堆疊，夾塗奶油和蜂蜜，讓側面看起來像紙張，上方再貼上食用級金箔，並以紅色食用色素印製福祿壽等字樣，讓中元普度等宗教祭祀活動貼近環保訴求，未來也考慮將三牲祭品擬真做成甜點。
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