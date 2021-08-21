快訊

金曲32／縱橫樂壇！羅大佑獲特別貢獻獎 名單持續更新

國際流浪動物日154隻走私貓安樂死 貓奴怒灌蔡英文臉書

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情下搶普度宅商機 台南飯店推三牲外送、金紙蛋糕

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南大飯店看準宅商機，今年販售叉燒三層肉、玫瑰油雞、五味鱸魚三牲組合，滿千即可免費外送，直接上桌祭拜，不必再烹調。圖／台南大飯店提供
台南大飯店看準宅商機，今年販售叉燒三層肉、玫瑰油雞、五味鱸魚三牲組合，滿千即可免費外送，直接上桌祭拜，不必再烹調。圖／台南大飯店提供

受到疫情影響，台南有飯店看準宅商機，加入中元普度戰場，台南大飯店今年首推叉燒三層肉、玫瑰油雞、五味鱸魚三牲組合，消費滿千即可免費外送，直接上桌祭拜，不必烹調；台糖長榮酒店除了也有三牲禮籃，今年推出第2代金紙蛋糕，並有「巧克力香」，不只環保，拜完後就能吃下肚。

台南大飯店餐飲部副理陳淑綿指出，中元普度是祭祀大事，但前置準備常讓許多民眾忙得焦頭爛額，加上疫情關係，許多人已改變消費習慣盡量少出門，所以飯店推出三牲組合，由叉燒三層肉、玫瑰油雞、五味鱸魚搭配而成，除了禮俗到位，口味也講究，優惠1430元，訂單滿千即可享5公里內免費外送到府，優雅完成祭拜。

另外，陳淑綿表示，飯店推出拜拜優惠組，包括金門牛肉乾、手工餅乾、杏仁瓦片、牛軋糖的「牛轉慶乾坤」組合740元，以及搭配金門豬肉乾、手工餅乾、杏仁瓦片、牛軋糖的「諸事呷澎派」組合680元。

搶攻普度商機，台糖長榮酒店為了解決小家庭上班採買不便問題，推出中元禮籃，包含古味鹽水雞、蜜汁叉燒肉與酥炸鮮黃魚，特價1599元。同時，也販售創意「金紙蛋糕」和「巧克力香」。

台糖長榮酒店總經理鄭東波表示，響應減碳節能、降低火災發生率，飯店10年前即研發第1代金紙蛋糕，今年改良為第2代，利用台南芒果泥作基底，再以做千層蛋糕的方式堆疊，夾塗奶油和蜂蜜，讓側面看起來像紙張，上方再貼上食用級金箔，並以紅色食用色素印製福祿壽等字樣，讓中元普度等宗教祭祀活動貼近環保訴求，未來也考慮將三牲祭品擬真做成甜點。

台糖長榮酒店今年推出第二代金紙蛋糕，利用台南芒果泥作基底，再以做千層蛋糕的方式堆疊，夾塗奶油和蜂蜜，讓側面看起來像紙張，上方再貼上食用級金箔。記者鄭維真／攝影
台糖長榮酒店今年推出第二代金紙蛋糕，利用台南芒果泥作基底，再以做千層蛋糕的方式堆疊，夾塗奶油和蜂蜜，讓側面看起來像紙張，上方再貼上食用級金箔。記者鄭維真／攝影

普度 酒店

延伸閱讀

台東天后宮預計9月5日辦普度 不提供自備供品區

中元普度供品澎湃 醫：別變普「肚」傷健康

警局普度供桌上端出花生醬、破布子 原來是為這心願

做對中元普度3件事　好兄弟享用兼打包就謝謝明年見

相關新聞

IMAX豪華影城首度進駐雲嘉 更有親子影廳貼心設計

映集團在嘉義市民族路與成仁街口「in89豪華嘉義影城」，建築外觀已完工，目前正在內部裝潢，映集團前天到嘉義市政府拜訪，說...

疫情下搶普度宅商機 台南飯店推三牲外送、金紙蛋糕

受到疫情影響，台南有飯店看準宅商機，加入中元普度戰場，台南大飯店今年首推叉燒三層肉、玫瑰油雞、五味鱸魚三牲組合，消費滿千...

台北國賓粵菜限時快閃！4人套餐1,680元 每日限量30套

台北國賓大飯店不定期推出「國賓五星美食快閃港點薈萃」的活動，好評不斷。即起主廚加碼再推出「港點薈萃3.0」版本，4人份套...

想念日本嗎？「JR東日本大飯店台北」8/23開幕每晚3千

想念日本嗎？現在，在台北也可以感受到濃濃的日本味與體貼的日式服務。「JR東日本大飯店」(Hotel Metropolit...

東京必買！伴手禮第一名「楓糖男孩」快閃登台

疫情，讓旅人分外想念行旅中的滋味；現在，不用出國也可以吃到日本東京人氣伴手禮第一名「The maple mania楓糖男...

每日限量4間！住台北時代寓所 送2,400元的金工體驗

台北時代寓所攜手獲巴黎工藝大師賞肯定的台灣設計師金工品牌「以覺學」，推出「銅話故事」住房專案，每晚3,800元起，每房再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。