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台北國賓粵菜限時快閃！4人套餐1,680元 每日限量30套
台北國賓大飯店不定期推出「國賓五星美食快閃港點薈萃」的活動，好評不斷。即起主廚加碼再推出「港點薈萃3.0」版本，4人份套餐1,680元，8/21~9/5限時快閃，每日限量30組。
國賓粵菜廳以提供經典廣式料理聞名，套餐納入熱選菜色，其中「花膠濃湯煲土雞」，主廚將土雞腿放入高湯熬煮，加入雞粥、花膠與竹笙、紹興酒調味料，一同熬煮出濃厚膠質，富有膠原蛋白的廣肚及燉至軟嫩的土雞，湯頭鮮美、滋補養生。
還有餐廳的人氣佳餚「燒味拼盤(油雞／海蜇／燒鴨)」，精選三款最受歡迎的燒臘製成燒臘三拼。「什醬蒸鳳爪」入口一吮即脫骨，連骨裡都充滿香甜滋味。「起司海鮮盞」則結合了起士香醇濃郁與海鮮鮮甜，表皮上微辣微香的七味粉，不膩口也無負擔。
台北國賓推出的「國賓五星美食快閃港點薈萃3.0」套餐為4人份，每份售價1,680元，活動日期8/21~9/5，每日限量30組。電話：02-2100-2100轉粵菜廳2370。
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