想念日本嗎？「JR東日本大飯店台北」8/23開幕每晚3千

想念日本嗎？現在，在台北也可以感受到濃濃的日本味與體貼的日式服務。「JR東日本大飯店」(Hotel Metropolitan Premier Taipei) 海外首次設立分館，就選在台北插旗，8月23日開幕，優惠房價也超親民，每晚3千起。

JR東日本大飯店首次海外插旗選擇台北，飯店座落於台北市中心南京東路三段，原「六福皇宮」舊址，交通便利。它也是「大都會飯店 Hotel Metropolitan」系列延伸的全新奢華品牌。

一踏入JR東日本大飯店台北大廳，就可聞到為台北分館特別調製名為「A Walk in the woods」的香氛，帶有茉莉花、檸檬跟佛手柑的氣息，木質調的香氣與大廳木質配色的選品，以及充滿綠意的盆栽相呼應，讓旅人如入森林般自在放鬆。

在料理部分，也充滿日式滋味。3家獨具風格的餐廳，包括來自日本仙台、首次進軍台灣的 「はや瀬」（HAYASE）懷石料理，還有日籍主廚主理的「鉑麗安」 (BRILLIANT)全日餐廳，以及將創意巧思和食材融合的「凱華樓」 (KAI HUA LOU)中華料理。其中，鉑麗安全日餐廳除了西式精緻料理，也將同步引進日本東北風味，像是山形蕎麥麵、海鮮丼、馬賽漁湯配秋田烤米棒等創意搭配。

飯店共有288間客房，包含大都會客房、行政尊榮客房、總統套房等房型，深色木質配色為主，展現溫暖、沈穩、典雅的風格，電視、馬桶、吹風機等設備皆採用日系品牌，同時考量旅人的睡眠及習慣，提供兩套不同的睡衣，分別是厚實的浴袍及較薄的日式睡衣，從小細節就可見日式飯店的細緻與體貼。

飯店官網已釋出優惠房價，即日起至11月30日每晚3,600元起，開幕限定可享免費早餐；入住一周以上，每晚2,400元起。