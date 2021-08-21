快訊

金曲32／縱橫樂壇！羅大佑獲特別貢獻獎 名單持續更新

國際流浪動物日154隻走私貓安樂死 貓奴怒灌蔡英文臉書

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東京必買！伴手禮第一名「楓糖男孩」快閃登台

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
楓糖奶油餅乾。圖／楓糖男孩提供
楓糖奶油餅乾。圖／楓糖男孩提供

疫情，讓旅人分外想念行旅中的滋味；現在，不用出國也可以吃到日本東京人氣伴手禮第一名「The maple mania楓糖男孩」。這款曾連續蟬聯5年東京車站伴手禮大賞人氣冠軍（2015~2019年）、「楓糖奶油夾心餅乾」系列商品年銷量達600萬片，也是許多電視節目爭相報導的甜點，將於9月1日登台，首次正式在台銷售通路選在新光三越台北信義新天地A11。

已經連續兩次獲得日本午間情報節目「ヒルナンデス」（Hirunandesu）介紹的「東京必買伴手禮第一名」，「The maple mania楓糖男孩」的定番人氣商品「楓糖奶油夾心餅乾」將來台販售，主要使用加拿大魁北克楓糖及奶油，香濃芳醇的楓糖風味，讓人一吃難忘，猶如包裝上可愛活潑的小男孩般令人印象深刻。

盒中每片個別包裝上，還有小男孩不同的表情，生動自然。這個品牌故事緣起於美國古老卻美好的時代，音樂及電影文化藝術濃厚，充滿明亮活潑的氣息，同時懷抱著夢想，在那個時代中成長的男孩，最喜歡惡作劇及楓糖甜點。在這樣的時空背景下，「The maple mania 楓糖男孩」的每一樣甜點，都蘊含著童年的冒險情懷以及惡作劇的小心思。

「楓糖男孩」目前主要販售點有東京車站地下一樓的GRANSTAグランスタ、新宿街頭和LUMINE北千住店一樓，共3間專賣店，另也在羽田機場設櫃，以及不定期在各地推出期間限定販賣，9月也將是「楓糖男孩」首度來台快閃販售，甜品控別錯過了。

單獨的包裝袋上，有小男孩不同的表情，生動自然。圖／楓糖男孩提供
單獨的包裝袋上，有小男孩不同的表情，生動自然。圖／楓糖男孩提供
The MAPLE MANIA位於東京都新宿區的專賣店。圖／楓糖男孩提供
The MAPLE MANIA位於東京都新宿區的專賣店。圖／楓糖男孩提供

東京 甜點 伴手禮

延伸閱讀

拜登提名資深外交官和芝加哥前市長 駐北京、東京

日本單日新增確診逾2.5萬 連3日創新高

小錢規劃高保障 新安東京海上產險教你這麼做

首都圈疫情惡化！東京連3天卻診破五千例 神奈川飆2907例創高

相關新聞

IMAX豪華影城首度進駐雲嘉 更有親子影廳貼心設計

映集團在嘉義市民族路與成仁街口「in89豪華嘉義影城」，建築外觀已完工，目前正在內部裝潢，映集團前天到嘉義市政府拜訪，說...

疫情下搶普度宅商機 台南飯店推三牲外送、金紙蛋糕

受到疫情影響，台南有飯店看準宅商機，加入中元普度戰場，台南大飯店今年首推叉燒三層肉、玫瑰油雞、五味鱸魚三牲組合，消費滿千...

台北國賓粵菜限時快閃！4人套餐1,680元 每日限量30套

台北國賓大飯店不定期推出「國賓五星美食快閃港點薈萃」的活動，好評不斷。即起主廚加碼再推出「港點薈萃3.0」版本，4人份套...

想念日本嗎？「JR東日本大飯店台北」8/23開幕每晚3千

想念日本嗎？現在，在台北也可以感受到濃濃的日本味與體貼的日式服務。「JR東日本大飯店」(Hotel Metropolit...

東京必買！伴手禮第一名「楓糖男孩」快閃登台

疫情，讓旅人分外想念行旅中的滋味；現在，不用出國也可以吃到日本東京人氣伴手禮第一名「The maple mania楓糖男...

每日限量4間！住台北時代寓所 送2,400元的金工體驗

台北時代寓所攜手獲巴黎工藝大師賞肯定的台灣設計師金工品牌「以覺學」，推出「銅話故事」住房專案，每晚3,800元起，每房再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。