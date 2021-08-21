東京必買！伴手禮第一名「楓糖男孩」快閃登台

疫情，讓旅人分外想念行旅中的滋味；現在，不用出國也可以吃到日本東京人氣伴手禮第一名「The maple mania楓糖男孩」。這款曾連續蟬聯5年東京車站伴手禮大賞人氣冠軍（2015~2019年）、「楓糖奶油夾心餅乾」系列商品年銷量達600萬片，也是許多電視節目爭相報導的甜點，將於9月1日登台，首次正式在台銷售通路選在新光三越台北信義新天地A11。

已經連續兩次獲得日本午間情報節目「ヒルナンデス」（Hirunandesu）介紹的「東京必買伴手禮第一名」，「The maple mania楓糖男孩」的定番人氣商品「楓糖奶油夾心餅乾」將來台販售，主要使用加拿大魁北克楓糖及奶油，香濃芳醇的楓糖風味，讓人一吃難忘，猶如包裝上可愛活潑的小男孩般令人印象深刻。

盒中每片個別包裝上，還有小男孩不同的表情，生動自然。這個品牌故事緣起於美國古老卻美好的時代，音樂及電影文化藝術濃厚，充滿明亮活潑的氣息，同時懷抱著夢想，在那個時代中成長的男孩，最喜歡惡作劇及楓糖甜點。在這樣的時空背景下，「The maple mania 楓糖男孩」的每一樣甜點，都蘊含著童年的冒險情懷以及惡作劇的小心思。