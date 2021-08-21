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每日限量4間！住台北時代寓所 送2,400元的金工體驗

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
以覺學的DIY手作行程，可打造個人化的專屬印記。圖／台北時代寓所提供
以覺學的DIY手作行程，可打造個人化的專屬印記。圖／台北時代寓所提供

台北時代寓所攜手獲巴黎工藝大師賞肯定的台灣設計師金工品牌「以覺學」，推出「銅話故事」住房專案，每晚3,800元起，每房再送價值2,400元的手作體驗課程，住宿期間於星巴克時代寓所店享有餐點及飲品9折（不含包裝食品及商品）等優惠，8/23~11/30開放預訂，每日限量4間。

台北時代寓所總經理林桂玉表示，台北時代寓所雖然是一棟全新的建築物，在我們腳下這塊土地經過時間醞釀，每一個段落都成了我們的養分。「翻開台北歷史地圖，我們發現台北時代寓所這附近，在1920年代曾是中田鑄工所和東門鐵工所，藉由和以覺學有創意的合作，讓大家知道這個有趣的過去。」

雖然找不到太多文獻紀載中田鑄工所和東門鐵工所發生過故事，但能想像這裡曾有熱鬧的敲打和熱絡的交易。台北時代寓所透過和「以覺學」的合作，分享在台北時間軸上所發現的秘密。「以覺學」創辦人連紫伊打造的金工實驗室，提供私人靜謐的氣質空間，DIY的手作行程也將從金屬的敲打中，刻劃個人化的專屬印記，同時也致敬1920年代。

台北時代寓所「銅話故事」住房專案

銷售日期：8/23~11/30

住宿時間：8/25~11/30, 2021

不適用日：中秋連假9/18~9/21、雙十連假10/9~10/10

優惠房型：精選客房（一大床或兩小床）

優惠房價：周日至五3,800+15.5%；周六4,000+15.5% （以上價格不含早餐，可於現場加購，加購價為每人160+15.5%）

專案內容：贈送價值2,400「以覺學」雙人手作體驗課程；住宿期間於星巴克時代寓所店享有餐點及飲品9折

訂房方式：限電話及郵件訂房，並於入住日前3天預訂，每日限量4間

電話：02-7752-1888

以覺學提供私人靜謐的氣質空間。圖／台北時代寓所提供
以覺學提供私人靜謐的氣質空間。圖／台北時代寓所提供
台北時代寓所推住房專案，打造另類假期。圖／台北時代寓所提供
台北時代寓所推住房專案，打造另類假期。圖／台北時代寓所提供

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