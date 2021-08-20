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大師到！高登鐘表 X 歐米茄聯手推「大師天文台」表展

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
位於中山商圈的高登鐘表台北老爺形象店，帶來猶如日式高級飯店的精緻服務。圖 / OMEGA提供
位於中山商圈的高登鐘表台北老爺形象店，帶來猶如日式高級飯店的精緻服務。圖 / OMEGA提供

東京奧運甫落幕，不僅各國選手表現可圈可點，場邊大會官方時計歐米茄（OMEGA）提供的計時儀器，也展現品牌精湛的研發與技術力。為延續東奧熱力，高登鐘表攜手與歐米茄一同帶來《大師天文台系列腕表展》，透過一系列高級運動表款的展出，再現歐米茄一如頂尖運動選手的精湛工藝表現。

所謂的「大師天文台」有別於傳統「瑞士天文台」，須經過瑞士METAS組織包含的八項主題檢測，其中包含了COSC認證機芯須能抵抗15,000高斯磁場、經24小時與48小時的計時誤差、六方位精準度測試、動力儲存為100%與33%時的精準誤差、動力儲存、防水性能等各種項目，其中日常精準度僅容許每日0/+5秒或24小時最多誤差0.0058%，是瑞士官方天文台的一半，因而得名「大師」天文台。

海馬潛水300米系列同軸擒縱44毫米大師天文台計時腕表，以及海馬PLANET OCEAN 600米系列同軸擒縱43.5毫米大師天文台腕表，則是本次表展的兩大人氣焦點。前者以藍色為主視覺，搭配鐳射刻波浪紋藍色陶瓷面盤和藍色陶瓷單向旋轉表圈，防水則達300米性能，後者則以亮眼橘色點綴了羅馬數字、陶瓷單向旋轉表圈，加上專業排氦氣閥結構，讓防水一舉達成600米強悍數據，同時兩者機芯皆通過大師天文台認證，精準、可靠，宛如「大師」站台。

本次表展已從今日8月20日（五）展開，並將持續至2021年9月30日（四）為止。更多詳情，亦可親洽高登鐘表台北老爺形象店，地址為台北市中山北路二段37-1號，或去電02-2563-3538。

本次表展現場的OMEGA高級運動表款，皆通過METAS大師天文台認證，在精準、性能、防磁、防水，悉數帶來優異表現。圖 / OMEGA提供
本次表展現場的OMEGA高級運動表款，皆通過METAS大師天文台認證，在精準、性能、防磁、防水，悉數帶來優異表現。圖 / OMEGA提供
OMEGA海馬潛水300米系列同軸擒縱44毫米大師天文台計時腕表，24萬4,000元。圖 / OMEGA提供
OMEGA海馬潛水300米系列同軸擒縱44毫米大師天文台計時腕表，24萬4,000元。圖 / OMEGA提供
高登鐘表攜手與歐米茄一同帶來《大師天文台系列腕表展》，展現OMEGA對工藝追求的精湛實踐。圖 / OMEGA提供
高登鐘表攜手與歐米茄一同帶來《大師天文台系列腕表展》，展現OMEGA對工藝追求的精湛實踐。圖 / OMEGA提供
OMEGA海馬PLANET OCEAN 600米系列同軸擒縱43.5毫米大師天文台腕表，21萬2,000元。圖 / OMEGA提供
OMEGA海馬PLANET OCEAN 600米系列同軸擒縱43.5毫米大師天文台腕表，21萬2,000元。圖 / OMEGA提供

瑞士 腕表 東京奧運

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