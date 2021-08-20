韓式造型飯捲／三花貓咪、粉色花瓣「捲」出你的超人氣

編按：會煮白飯就會做！做出色香味俱全的超人氣造型飯捲，動物造型、可愛花草，統統難不倒你！

【淘氣三花貓咪飯捲】

貓咪飯捲構造圖。圖／台灣廣廈 提供

用三種顏色的飯做成可愛活潑的三花貓。

睜得大大的圓眼睛、笑彎的瞇瞇眼，還有舒服睡著的閉眼，

以眼睛和鬍鬚的形狀、角度，表現貓咪的各種萌萌表情。

● 材料

飯（白色） 110g

飯（灰色） 35g

飯（土黃色） 35g

備註：有色飯調製可依個人喜好，可用魚卵、醬油、黃蘿蔔、雞蛋等做出創意調色。

海苔（另備少許海苔，裁剪五官用。）

● 內部材料

起司魚肉棒（15g）2條

小熱狗（28g）1條（做輔助用）

裝飾材料

義大利麵 少許

備註：小熱狗是用來壓造型用，也可以用其他較粗的圓柱狀物品取代。

貓咪飯捲排列。圖／台灣廣廈 提供 貓咪飯捲排列。圖／台灣廣廈 提供 調整形狀後切塊再製作表情。圖／台灣廣廈 提供

● 局部造型

1. 眼睛：將2條起司魚肉棒，分別以1/3片海苔捲起來。

2. 臉：取1片海苔，中間先鋪80g白飯，攤平成8公分寬，再鋪20g白飯，攤平成4公分寬。

3. 接著中間再放上10g白飯。

4. 在中間的白飯兩側放上步驟1的魚肉棒。

5. 將35g土黃色飯和35g灰色飯各取一半，分別鋪平在起司魚肉棒的旁邊。

6. 耳朵：將剩下的土黃色飯和灰色飯做成三角形，分別堆高在起司魚肉棒的上方。

7. 單手從下方握起竹簾，另一手稍微按壓調整形狀後，將海苔和飯包起來。

8. 在頭咪頭中間插入小熱狗，壓出兩個耳朵的模樣後取出。

9. 用手將飯捲兩端的飯壓實，稍微調整形狀後切成4塊。

10. 貼上眼睛、鼻子、嘴巴

眼睛、鼻子、嘴巴：以海苔打洞器或剪刀，將海苔裁剪成右圖的形狀。

鬍鬚：將義大利麵條煎過或炸過，再剪成適當的長度後插入臉上。

【粉紅櫻花飯捲】

粉紅櫻花飯捲。圖／台灣廣廈 提供

將一片片花瓣連接起來的美麗櫻花，切開後綻放出春天的氣息。即便花瓣大小有點不同也很自然可愛！

● 準備材料

飯（白色） 100g

飯（粉紅色） 150g

備註：粉色飯調製可依個人喜好，用魚卵、紅薑、甜菜根、櫻花魚鬆粉等做出創意調色。

海苔

● 內部材料

櫻花魚鬆粉 少許

備註：櫻花魚鬆粉也可以換成雞蛋、熱狗、醃蘿蔔等，做出不同顏色的花蕊。

櫻花飯捲構造圖。圖／台灣廣廈 提供 海苔上鋪好用食材調色的粉色飯。圖／台灣廣廈 提供 插一竹筷，做出單片花瓣的形狀。圖／台灣廣廈 提供 在花瓣中間放一排櫻花魚鬆粉。圖／台灣廣廈 提供 組合花瓣捲成圓形。圖／台灣廣廈 提供

● 局部造型

1. 花瓣

將5張1/2片海苔各自裁下1公分備用。

2. 海苔其中一端保留1公分，其餘鋪平30g粉紅飯後，如圖將裁下的1公分海苔貼在飯邊緣。

3. 接著如圖對折（飯的邊緣對齊貼上的海苔片），在上方中間插一根竹筷，做出花瓣的形狀。

4. 剪掉下方多餘的海苔。剩下4份粉紅色飯重複步驟2～3，做出5條花瓣飯捲。

5. 花蕊：單手從下方握起竹簾，放上4條花瓣飯捲，讓花瓣繞成一個圓。

6. 在花瓣中間放一排櫻花魚鬆粉。

7. 再放入最後一條花瓣飯捲，整理成圓形後，用竹簾捲起來。

8. 將1片和1/3片海苔連接在一起，海苔一側保留5公分，其他地方均勻鋪平100g白飯。

9. 在飯中間放上步驟7的花朵飯捲後，單手握起竹簾，將海苔和飯包起來。

10. 用手將飯捲兩端的飯壓緊實，稍微調整形狀後切成4塊。

【以上摘文選自《第一本韓式造型飯捲【全圖解】》、作者：李枝恩、譯者：陳靖婷、出版社：台灣廣廈 提供】