韓式造型飯捲／三花貓咪、粉色花瓣「捲」出你的超人氣
編按：會煮白飯就會做！做出色香味俱全的超人氣造型飯捲，動物造型、可愛花草，統統難不倒你！
【淘氣三花貓咪飯捲】
用三種顏色的飯做成可愛活潑的三花貓。
睜得大大的圓眼睛、笑彎的瞇瞇眼，還有舒服睡著的閉眼，
以眼睛和鬍鬚的形狀、角度，表現貓咪的各種萌萌表情。
● 材料
飯（白色） 110g
飯（灰色） 35g
飯（土黃色） 35g
備註：有色飯調製可依個人喜好，可用魚卵、醬油、黃蘿蔔、雞蛋等做出創意調色。
海苔（另備少許海苔，裁剪五官用。）
● 內部材料
起司魚肉棒（15g）2條
小熱狗（28g）1條（做輔助用）
裝飾材料
義大利麵 少許
備註：小熱狗是用來壓造型用，也可以用其他較粗的圓柱狀物品取代。
● 局部造型
1. 眼睛：將2條起司魚肉棒，分別以1/3片海苔捲起來。
2. 臉：取1片海苔，中間先鋪80g白飯，攤平成8公分寬，再鋪20g白飯，攤平成4公分寬。
3. 接著中間再放上10g白飯。
4. 在中間的白飯兩側放上步驟1的魚肉棒。
5. 將35g土黃色飯和35g灰色飯各取一半，分別鋪平在起司魚肉棒的旁邊。
6. 耳朵：將剩下的土黃色飯和灰色飯做成三角形，分別堆高在起司魚肉棒的上方。
7. 單手從下方握起竹簾，另一手稍微按壓調整形狀後，將海苔和飯包起來。
8. 在頭咪頭中間插入小熱狗，壓出兩個耳朵的模樣後取出。
9. 用手將飯捲兩端的飯壓實，稍微調整形狀後切成4塊。
10. 貼上眼睛、鼻子、嘴巴
眼睛、鼻子、嘴巴：以海苔打洞器或剪刀，將海苔裁剪成右圖的形狀。
鬍鬚：將義大利麵條煎過或炸過，再剪成適當的長度後插入臉上。
【粉紅櫻花飯捲】
將一片片花瓣連接起來的美麗櫻花，切開後綻放出春天的氣息。即便花瓣大小有點不同也很自然可愛！
● 準備材料
飯（白色） 100g
飯（粉紅色） 150g
備註：粉色飯調製可依個人喜好，用魚卵、紅薑、甜菜根、櫻花魚鬆粉等做出創意調色。
海苔
● 內部材料
櫻花魚鬆粉 少許
備註：櫻花魚鬆粉也可以換成雞蛋、熱狗、醃蘿蔔等，做出不同顏色的花蕊。
● 局部造型
1. 花瓣
將5張1/2片海苔各自裁下1公分備用。
2. 海苔其中一端保留1公分，其餘鋪平30g粉紅飯後，如圖將裁下的1公分海苔貼在飯邊緣。
3. 接著如圖對折（飯的邊緣對齊貼上的海苔片），在上方中間插一根竹筷，做出花瓣的形狀。
4. 剪掉下方多餘的海苔。剩下4份粉紅色飯重複步驟2～3，做出5條花瓣飯捲。
5. 花蕊：單手從下方握起竹簾，放上4條花瓣飯捲，讓花瓣繞成一個圓。
6. 在花瓣中間放一排櫻花魚鬆粉。
7. 再放入最後一條花瓣飯捲，整理成圓形後，用竹簾捲起來。
8. 將1片和1/3片海苔連接在一起，海苔一側保留5公分，其他地方均勻鋪平100g白飯。
9. 在飯中間放上步驟7的花朵飯捲後，單手握起竹簾，將海苔和飯包起來。
10. 用手將飯捲兩端的飯壓緊實，稍微調整形狀後切成4塊。
【以上摘文選自《第一本韓式造型飯捲【全圖解】》、作者：李枝恩、譯者：陳靖婷、出版社：台灣廣廈 提供】
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