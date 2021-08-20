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OKmart攜手新竹老牌花生醬「新福源」推3款台味麻醬涼麵
夏天就是要吃涼麵，OKmart堅持對台灣在地美食的推廣與傳承，在生鮮食品的開發上發揮台灣傳統本色，延續舊有的美味，再著手口味和創意升級，尤其是夏天必吃的涼麵，也不忘「復刻」最經典的麻醬口味，攜手新竹在地老牌花生醬「新福源」的招牌花生醬，調製成3種不同口味的麻醬涼麵，用味蕾感受原始純粹的美好。
根據OKmart觀察，台灣夏季時節逐漸延長，每年4月到10月的高溫總讓人提不起食慾，口感冰涼、香氣濃郁的涼麵是方便又消暑的好選擇之一，也是超商涼麵的銷售旺季，市面上琳瑯滿目的涼麵口味搶攻鮮食區塊，但回購率最高的口味仍以傳統「麻醬」涼麵為主。因此OKmart特別找來新竹在地最受歡迎的伴手禮老店「新福源」，使用香氣濃郁卻甜度較低的招牌花生醬來調製麻醬，鹹中帶點微甜、滋味濃醇滑順還能咀嚼到顆粒感，使口感層次更加豐富，配上經典的Q彈黃色麵條，呈現出最原始的古早味，搭配清涼的小黃瓜絲和胡蘿蔔絲，既能解膩卻又不搶戲。
除了經典的麻醬口味之外，不少人喜歡在麻醬涼麵中加進蒜泥點綴，提升整體香氣，OKmart同步推出「新福源－蒜味麻醬涼麵」；喜歡辣味口感的消費者，則可選擇「新福源－椒香麻醬涼麵」，麻而不過辣的醬汁是夏季提振食慾的最佳利器，花生醬的香、醬油的鹹、椒麻的麻層層堆疊，推升出極致享受，讓簡單的涼麵變得不簡單。
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