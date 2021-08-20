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沒了薯餅、出現地瓜條！麥當勞：別擔心，薯條不會停賣

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
麥當勞早餐薯餅暫停供應，網友一片哀號。圖／摘自麥當勞官網
麥當勞早餐薯餅暫停供應，網友一片哀號。圖／摘自麥當勞官網

速食龍頭麥當勞早餐最受歡迎的「薯餅」近期停賣，點餐機上卻出現「地瓜條」的選項，網友哀號「下一個停賣薯條」，「簡直世界末日」。對此，台灣麥當勞回應，因近期全球航運供貨不穩，部分麥當勞餐廳的「薯餅」相關產品暫時停止銷售，目前正積極調度中，待完成補貨即可恢復正常供應。

此外，麥當勞也強調，薯條沒有缺貨，而地瓜條則是「麥當勞持續觀察市場及消費者喜好，不定時規劃多元產品，讓消費者體驗嘗鮮；惟目前尚在評估階段，若確定推出將另行公告。」

最近各網路論壇討論熱烈的話題之一，就是麥當勞薯餅。有網友神推估，認為缺貨是真的，先是薯餅，再來就是薯條，所以「地瓜條替代」，引爆討論，「麥當勞若沒了薯條，還是麥當勞嗎？」

繼薯餅之後，薯條會停賣嗎？圖／摘自麥當勞官網
繼薯餅之後，薯條會停賣嗎？圖／摘自麥當勞官網

麥當勞 薯條

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