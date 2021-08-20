POYA寶雅 X SANRIO超萌聯名集點換購 推8款實用夯品

喜愛SANRIO三麗鷗家族明星的粉絲集合！POYA寶雅首度攜手SANRIO，8月26日起於寶雅、寶家全台通路及線上平台共同推出「微甜窩生活」集點換購活動，將SANRIO明星們以復古造型設計推出家用好物，包括零食袋、環保食物袋、兩用式抱枕毯、摺疊收納箱、給皂機、帆布包袋、持溫休閒杯、料理秤等8款超療癒驚喜的聯名周邊商品，這次也加入「POYA Buy寶雅線上買」數位行動集點。此外，8月25日起「POYA Buy寶雅線上買」全面啟動門市取貨服務，更方便快速。

POYA寶雅歡慶36周年，請來Hello Kitty、雙星仙子、美樂蒂、大耳狗喜拿等推出專屬印花換購商品，8月26日至11月30日單筆消費滿150元贈1枚印花、滿300元贈2枚印花，依此類推，集滿指定印花數即可以50～420元加購系列商品（換購至12月14日截止）。今年度集點換購活動主打「POYA Buy寶雅線上買」加入，數位印花自動存入POYA App。

POYA寶雅 X SANRIO「微甜窩生活」集點換購活動推出「閨蜜分享零食袋」，採用食品級TPU材質、耐熱120度C，可重複使用、輕易清洗晾乾，共有4款封面設計隨機出貨，集數位印花5枚＋100元或實體印花5枚＋100 元、15枚印花免費換，限量50,000個；「甜蜜精彩帆布袋」採用厚實100%純棉布材質，可承重8kg物品，提袋內特別設計手機悠遊卡專屬暗袋，共有白底、條紋等2種底色設計隨機出貨，集數位印花10枚＋50元或實體印花5枚＋150元、15枚＋50元；「美味相伴食物袋」內袋採用具有食品級熱塑性橡膠TPU材質，還有貼心扣環設計，立體袋型2L大容量，數位印花10枚＋80 元或實體印花5枚＋180元、15枚＋80元；「談心療癒抱枕毯」為抱枕及涼毯雙功能設計，數位印花10枚＋190元或實體印花5枚＋290元、15枚＋190元；「摺疊秘密收納箱」採用Hello Kitty、雙星仙子、大耳狗喜拿、美樂蒂4面可愛風格封面設計，摺疊可當作椅凳、掀開椅蓋內層也能收納小物，超大容量15L，數位印花10枚＋290元或實體印花5枚＋390 元、15枚＋290元；「萌趣童心給皂機」採用智能紅外線感應，自動給皂免接觸，容量可達300ml，數位印花10枚＋320元或實體印花5枚＋420元、15枚＋320元。