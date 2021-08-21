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選對洗髮精了嗎？盤點網友熱議的8大開架式品牌

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
選對洗髮精了嗎？盤點網友熱議的8大開架式品牌。 圖片來源／ingimage
選對洗髮精了嗎？盤點網友熱議的8大開架式品牌。 圖片來源／ingimage

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「開架式洗髮精」話題的網路討論，帶您了解網友熱議的八大開架式洗髮精品牌聲量，以及洗髮精五大選購要點聲量排行。

洗頭髮是再熟悉不過的日常環節，為避免外出「頂上油光」，落得「蓬頭垢面」的尷尬場面，一瓶好用的洗髮精就變得相當重要，但市售洗髮精品牌極多、功能也包羅萬象，又該從何選起？

品牌系列洗髮精多、功能型產品受討論

走進零售門市，面對架上一整排的洗髮精產品，該從何挑起？觀察網友近三個月內的討論，發現品牌藉由推出多功能系列產品，來滿足不同髮質、頭皮狀況的民眾需求。其中，受到網友熱議的「艾瑪絲」，因該品牌「頭皮淨化液」結合清潔與淨化角質的功能，不少網友表示「用完（艾瑪絲）頭皮會有輕盈舒服的感覺」，更被稱作「油頭救星」，但也有網友表示該淨化液的味道較不好，且清潔力較強，須斟酌使用，以免「頭皮長痘痘」。

開架式洗髮精8大品牌網路聲量排行。Social Lab社群實驗室/製圖
開架式洗髮精8大品牌網路聲量排行。Social Lab社群實驗室/製圖

而聲量排名第二的「落建」，除了以強健髮根、防止掉髮等功能為民眾所知，落建去頭皮屑、養護頭皮健康等功效也讓不少網友直呼「開架去油我只服落建」。最近落建更邀請網紅Youtuber「阿傑」拍攝形象廣告，阿傑甩頭拍廣告的橋段也成功引起粉絲、網友的注意。

另外，元老級的洗髮精品牌也榜上有名，如「海倫仙度絲」有一群忠實的民眾表示「愛用20年」、「是陪伴我長大的好夥伴」等；同樣是元老級的「花王」平價又好用的口碑，讓網友直呼「花王真的是便宜又大碗」，也有擔任家長的網友表示愛用「花王泡泡」幫家裡小孩洗髮。

洗髮精「清潔控油」最受討論，「價錢」CP值要夠

購買洗髮精時，網友首重討論洗髮精的「清潔控油」功效，特別在炎熱天氣下，頭皮出汗、出油的問題變得相較明顯，因此網路上也有不少請益各品牌洗髮精「清潔控油」能力的討論，並尋求推薦「適合油頭的洗髮精有哪些？」等文章。

開架式洗髮精5大選購要點。Social Lab社群實驗室/製圖
開架式洗髮精5大選購要點。Social Lab社群實驗室/製圖

此外，「價錢」方面的因素也是民眾討論的要點之一，從網友討論的文本中可發現，雖民眾會較願意花錢購買具有一定功效的洗髮產品，但洗髮精畢竟為民生用品之一，因此就有網友直言「洗髮精超過800（元）我真的買不下手」，也有網友表示自己只在特價、活動期間才會購買單價較高的洗髮精。

空氣髒污與高溫炎熱的環境，容易使得頭皮毛孔堵塞，因此市售洗髮精功效越趨多元，在了解網友討論、推薦的品牌產品之餘，建議民眾可再根據自身頭皮感受與髮質變化，選擇一罐貼近自己需求的洗髮精產品，好洗淨一整天的頭皮油膩。

觀看原文→ https://bit.ly/2WcaLWB

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

洗髮 品牌

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