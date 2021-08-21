一開即食好方便 這一味成台式罐頭網路聲量霸主

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「罐頭」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的罐頭品項以及罐頭品牌聲量前七名。

罐頭一開即食又方便儲存的特性，除了是颱風天儲糧的必備品，也在前陣子居家防疫期間引發搶購熱潮，民眾只要簡單燙個麵加上香味四溢的罐頭，又是美味豐盛的一餐了！

「鮪魚罐頭」健身、減肥好選擇 「肉醬罐頭」料理方便又好吃

市面上的罐頭口味無奇不有，最常受到討論的罐頭又可分為「海鮮類」、「肉類」及「素菜類」等等。其中「海鮮類」罐頭以「鮪魚」討論度最高，鮪魚罐頭除了可做成國民早餐「鮪魚蛋吐司」外，因鮪魚高蛋白且低脂，也是許多人健身、減肥的好選擇，有網友在網路上分享減肥經驗時，提到「推薦大家可以多買鮪魚罐頭，方便、不貴又容易飽」引起熱烈迴響；除了鮪魚外，超市常見的「茄汁鯖魚」罐頭因「味道百搭」，不論是拌飯、煮麵都十分對味，因此有民眾在討論區提問「茄汁鯖魚是不是最強的罐頭啊？煮什麼都好吃」，引發網友熱烈回應，貼出自己的鯖魚罐頭料理，令人口水直流。

網友熱議罐頭品項網路聲量排名。 Social Lab社群實驗室/製圖

而肉類罐頭則以「肉醬」最受熱議，台式肉醬罐頭鹹香的好滋味、配上一碗熱呼呼的白飯，是許多民眾學生時期省錢的好選擇，有網友表示「大學時候沒錢，肉醬罐頭真的好吃又便宜」，並分享許多小資的「肉醬料理」，讓許多有相同經驗的人紛紛留言「真的…比泡麵好吃多了」、「感謝分享，最近很窮很需要」；除此之外，常見的紅燒扣肉、紅燒牛肉罐頭，也因下飯又重口味，是許多人應急時的美味好選擇。

除了葷食類罐頭外，「玉米」、「香菇」、「泡菜」等素菜罐頭，也是網友認為日常生活的必備品之一，可以直接食用、又能當作食材減少做菜的繁瑣步驟，像是常見的玉米罐頭可以拿來煮玉米濃湯、沙拉等，能變化出各種美味料理；而香菇罐頭則可當作香菇雞湯的基底，省去洗菇、浸泡的時間，大大縮短料理時間。

傳統台式口味歷久不衰 「麻婆豆腐」、「紅燒豬腳」新奇口味搶佔市場

市售罐頭品牌眾多，其中以老字號品牌「廣達香」、「愛之味」最受網友熱議。廣達香長久以來以「肉醬」罐頭深受民眾喜愛，鹹香又下飯的好滋味，是許多人颱風天的回憶之一，有網友就說「颱風天一定要囤廣達香，肉醬下飯又好吃」；而愛之味罐頭，則是許多人拜拜吃素或是生病吃稀飯時，不可或缺的配菜之一，日前有民眾在討論區提問「吃白稀飯配愛之味哪個罐頭最好？」，網友紛紛留下「當然是麵筋」、「土豆、脆瓜也不錯」等回應；另外，「同榮」則是以茄汁鯖魚罐頭最為知名，像是有網友提問「茄汁鯖魚罐頭哪家好？」，底下留言清一色推薦同榮。

TOP7罐頭品牌網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

除了以上的台式傳統口味，肉鬆老品牌「新東陽」則以特殊口味罐頭切入市場，顛覆民眾對於罐頭的想像，像是「麻婆豆腐罐頭」、「紅燒豬腳罐頭」，每次推出總是引發熱烈討論，像是有民眾分享麻婆豆腐罐頭的食用心得，底下引發兩極評論，有些人認為「麻婆豆腐可以變成罐頭也太神奇」，但也有網友提到「罐頭還是老派傳統口味好，這種複雜的東西很難做的好吃」。

如果在家想開火煮飯、又希望更省時，不妨考慮選擇購入罐頭，雖然只是小小一罐，但無論是入菜或是直接食用，都能豐富你的味蕾！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》