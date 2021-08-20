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BLANCPAIN以行動守護深邃蔚藍 專屬禮遇再延長

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
除了50噚潛水系列，寶珀也曾在七月推出台灣獨步全球的Métiers d’Art 「珍珠母貝剪影浮雕」 工藝腕表，展現百年瑞士老廠在美學上的深邃功力。圖 / Blancpain提供
除了50噚潛水系列，寶珀也曾在七月推出台灣獨步全球的Métiers d’Art 「珍珠母貝剪影浮雕」 工藝腕表，展現百年瑞士老廠在美學上的深邃功力。圖 / Blancpain提供

海洋保育刻不容緩，已是多數公眾對環保議題的共識。瑞士高級鐘表品牌寶珀（Blancpain）曾在七月份時於BLANCPAIN台北101專賣店推出「心繫海洋BLANCPAIN之友專屬禮遇」，由於反應熱烈，活動確定將正式延長至八月31日為止。

這項「心繫海洋 BLANCPAIN之友專屬禮遇」原本內容專門為寶珀的收藏家推出，只要帶回BLANCPAIN腕表及有效的保證卡，無論在Blancpain品牌專賣店、經銷商甚至於國外購入，皆可享有免費更換指定表帶乙次的尊榮服務。近期由於疫情趨緩，加上收藏家對此一活動的熱烈回應，寶珀（Blancpain）於是決心，將此項「心繫海洋BLANCPAIN之友專屬禮遇」活動正式延長至2021年8月底為止。

一向長期投入海洋探索與保育的寶珀（Blancpain），又以「BLANCPAIN心繫海洋」計畫最為最為多元、全面性。至今已成功讓全世界的海洋自然保護區的覆蓋面積顯著增加超過400百萬平方公里，並成為聯合國2021年「世界海洋日」官方合作夥伴。

本次寶珀除了將專屬禮遇延長外，並針對BLANCPAIN台北101專賣店內，換上以海底攝影得獎作品為主體的店裝設計，透過海底生物的萬千姿態，益發喚醒人們對海洋保育的決心。基於降級但未解封的政府防疫政策，本次活動將採全面電話預約制，詳細活動辦法則可電洽BLANCPAIN台北101專賣店，02-8101-8618。

BLANCPAIN台北101專賣店內，換上以海底攝影得獎作品為主的店裝設計，透過海底生物的萬千姿態，益發喚醒人們對海洋保育的決心。圖 / Blancpain提供
BLANCPAIN台北101專賣店內，換上以海底攝影得獎作品為主的店裝設計，透過海底生物的萬千姿態，益發喚醒人們對海洋保育的決心。圖 / Blancpain提供
BLANCPAIN台北101專賣店的「心繫海洋 BLANCPAIN之友專屬禮遇」，由於反應熱烈，活動將延長至八月31日為止。圖 / Blancpain提供
BLANCPAIN台北101專賣店的「心繫海洋 BLANCPAIN之友專屬禮遇」，由於反應熱烈，活動將延長至八月31日為止。圖 / Blancpain提供

台北101 品牌 疫情

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