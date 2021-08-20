抓住夏天尾聲！全家便利商店「日日蜜柑霜淇淋」開賣

全家便利商店霜淇淋已成為冰控定期想嘗鮮的品項之一，每每推出新口味總是讓人衝動想吃，網友更紛紛敲碗新口味與餅皮。延續適合夏天的清爽果香與雪酪口感，全家便利商店即日起新推出「日日蜜柑霜淇淋」，選用日本蜜柑最大產地和歌山縣所產的溫州蜜柑，果實甜度高、糖酸比例適中，橘黃色冰體很適合艷陽高照的夏日拍照打卡，味道酸甜不膩口，堪稱夢幻消暑逸品，售價39元，8月22日前全家便利商店App「隨買跨店取」推出2支59元優惠價，兌換期限至9月30日，會員每日限購一組。

此外，為了感謝台灣運動好手在東京奧運的精采表現，全家便利商店Let’s Café 設計限量感謝杯款，杯身以選手們在競賽場上的英姿為意象，購買Let’s Café經典系列中杯就有機會獲得，讓粉絲在比賽結束後還可拍照打卡，重溫當時興奮激昂的心情。即日起至8月22日同步於App「隨買跨店取」推出經典美式咖啡（中杯）23杯特價520元、經典拿鐵（中杯）17杯特價520元，每位會員限購一組，各限量5萬組。

夏天就是要去海邊，但今年受疫情影響，暑假無法盡情出遊，難免感到失落，全家便利商店攜手呆萌小小兵，8月25日上午10點起推出「小小兵Chill一夏」集點活動，首波以夏日海灘風推出實用的遮陽帳棚、折疊椅等用品，讓大眾把握暑假尾聲，即使無法出門戲水也可以在家搭建偽露營、偽野餐氣氛，使用會員點數800點＋299元起即可獲得。

全家便利商店「小小兵Chill一夏」集點活動首推「小小兵系列－衝浪款遮陽帳棚」，藍綠色外型與經典黃色邊框，在炎炎夏日散發清涼活力感，搭配速開式設計以及收納提袋，可以輕鬆組裝與攜帶，會員點數800點＋799元或3,000點＋699元；「小小兵系列－折疊椅」有史都華在海上衝浪、凱文手拿衝浪板等兩款，設計海灘度假生活場景，同樣可快速收合，每款800點＋649元；盥洗必備的「小小兵系列－海灘巾」，有小小兵們一起在海上玩樂的泳圈款，以及夥伴們在海邊欣賞夕陽的沙灘款，每款800點＋349元或3,000點＋299元；「小小兵系列－海灘包」採用水藍色透明材質，散發清爽的夏天氣息，800點＋349元或3,000點＋299元；造型搶眼的「小小兵系列－公仔杯」有衝浪款及OTTO款，透明杯蓋內有萌萌公仔，吸管設計防掉扣環，每款800點＋299元或3,000點＋249元。