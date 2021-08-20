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來一杯吧！「CITY CAFE立體造型杯icash2.0」小巧可愛

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
愛金卡公司推出「CITY CAFE立體造型杯icash2.0」，外觀小巧可愛。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司推出「CITY CAFE立體造型杯icash2.0」，外觀小巧可愛。圖／愛金卡公司提供

咖啡是許多人生活中不可或缺的飲品，上班通勤、中午飯後外帶一杯咖啡已是日常習慣。7-ELEVEN自2004年推出自創現煮咖啡品牌CITY CAFE，以香醇口味及都會形象廣受消費者的喜愛與支持，愛金卡公司為了讓咖啡迷能夠時時刻刻感受CITY CAFE帶來的幸福感，特別推出「CITY CAFE立體造型杯icash2.0」，提供喜愛CITY CAFE的粉絲收藏。

「CITY CAFE立體造型杯icash2.0」外觀小巧可愛，將經典CITY CAFE咖啡杯等比縮小，製作精緻細節不馬虎，杯蓋造型及杯身印刷皆為模擬實品設計，隨卡附贈隔熱杯套一個，套上杯身後，擬真程度逼近百分百；愛金卡公司在材質上費盡心思，特別為造型卡增加一些重量，拿在手中時彷彿拿著一杯真正的CITY CAFE一般，相當趣味。

「CITY CAFE立體造型杯icash2.0」將於8月23日上午11點起至8月29日晚上11點59分開放限時預購，可於預購期間內至7-ELEVEN門市的「ibon便利生活站」進行預購，每個售價390元。

愛金卡公司推出「CITY CAFE立體造型杯icash2.0」，8月23日上午11點起至8月29日晚上11點59分開放iBon限時預購，每個售價390元。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司推出「CITY CAFE立體造型杯icash2.0」，8月23日上午11點起至8月29日晚上11點59分開放iBon限時預購，每個售價390元。圖／愛金卡公司提供
「CITY CAFE立體造型杯icash2.0」隨卡附贈隔熱杯套一個，套上杯身後，擬真程度逼近百分百。圖／愛金卡公司提供
「CITY CAFE立體造型杯icash2.0」隨卡附贈隔熱杯套一個，套上杯身後，擬真程度逼近百分百。圖／愛金卡公司提供

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