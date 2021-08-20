7-11開學季指定文具買3送1　還有OPEN! X卡娜赫拉禮物包可預購

學生準備迎接新學期，7-ELEVEN「i預購」平台即日起至8月22日強打開學季商品，包括線上學習必備的平板電腦、無線鍵盤滑鼠、耳機、智慧手表、螢幕顯示器等，還有在外租屋所需的電子鍋、電飯盒、護眼檯燈、寢具用品、收納真空壓縮袋等，精選超過60支商品下殺5折起。因應開學季文具用品需求大增，7-ELEVEN自8月25日至9月16日推出指定文具買3送1優惠，除了日本知名文具大廠Pentel之外，更獨家引進TEMPO、筆樂等品牌，另推出OPEN! X 卡娜赫拉開學文具禮物包，內附全新OPEN! X 卡娜赫拉口罩雙層文件收納套（共3款設計，隨機出貨1款）與各式文具商品隨機組合，開學打氣價149元（市價約550元），可直接到門市預購。

7-ELEVEN全店集點自8月25日下午3點起推出「鋼鐵人系列精品集點」活動，包括首度登場具6色RGB燈光對應、支援6個3D按鍵、6階DPI切換的「鋼鐵人Pro電競滑鼠」；開機即時智能配對，簡單易上手的「Les heros真無線藍牙耳機」；具APPLE MFi licensed認證線的「鋼鐵人反應爐iPhone／iPad快充傳輸線」；另有「鋼鐵人數位能源燈」、「鋼鐵人三合一冷光風扇」等。

為陪伴學子們快樂迎開學，7-ELEVEN在8月25日起推出全店指定肖像糖果、餅乾第2件4折起優惠，同步開賣可愛實用的「迪士尼3C商品」，其中「維尼抱抱夾iPhone快充傳輸線」附上維尼玩偶，充電也療癒，另有書桌必備「三眼怪LED任意彎飛碟燈」、童趣造型的「史迪奇泡泡浴燈光藍牙喇叭」、「維尼／史迪奇智慧型快充PD行動電源」等；還有bon預購限定的「迪士尼收納盒」、「迪士尼文具組」。

此外，與日本萬代同步開賣的「TAMASHII BOX｣《航海王》公仔也是必收品項，將分為Vol.1及Vol.2兩彈同步發售，其中魯夫、喬巴在兩彈中有不同表情，小巧精緻適合收藏擺設，8月28日起於限定門市販售。