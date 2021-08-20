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六福村搭上網美咖啡店熱潮 推出Honey Deli輕食餐廳

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
Honey Deli輕食主題餐廳，座落於六福村內的美國大西部，有多種甜品及飲品。圖／六福村提供
Honey Deli輕食主題餐廳，座落於六福村內的美國大西部，有多種甜品及飲品。圖／六福村提供

六福村園內最新的主題餐廳正式亮相，白、橘色相間的維多利亞風木造建築，正是這次園方主打以浪漫少女、網美風，打造的樂園界主題咖啡館「Honey Deli」輕食主題餐廳，不僅要吸遊客目光，還推出吉祥物造型鬆餅，要搶攻網美客的社群版面。

園方表示，這次推出的維多利亞風「Honey Deli」輕食主題餐廳，位於園區內的美國大西部，原本就充滿異國風，也有其他主題餐廳，不過這次全新的輕食主題餐廳，餐點主打浪漫少女風，相信可以吸引遊客造訪。

吸睛餐點從常見的香醇咖啡、歐蕾飲品，再到使用莓果、荔枝、奇異果等口味製作的繽紛漸層氣泡飲，餐廳內還有吊椅，以及異國擺飾，讓遊客在木質搭建的浪漫維多利亞風格建築裡小憩，彷如置身國外，隨手拍照打卡，玩樂園也能體驗當網美的樂趣。

在暑假接近尾聲的時刻，六福村也搶在開學前持續拉學生族群，推出暑期限定中學生優惠399元，比原價999元的門票便宜600元，園方更歡迎學生相約衝一波，為暑假留下歡樂美好回憶。

六福村搭上網美咖啡店熱潮，推出吉祥物哈妮的造型鬆餅套餐。圖／六福村提供
六福村搭上網美咖啡店熱潮，推出吉祥物哈妮的造型鬆餅套餐。圖／六福村提供

咖啡館 建築

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