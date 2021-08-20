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探索原民藝術文化 原文會展演廳系列演出登上數位劇場

聯合新聞網 / 聯合數位文創
數位劇場即日起新增「PULIMA展演廳」系列節目，歡迎前往訂閱觀看。圖／原住民族文化事業基金會提供
數位劇場即日起新增「PULIMA展演廳」系列節目，歡迎前往訂閱觀看。圖／原住民族文化事業基金會提供

八月初才公佈與「原住民族文化事業基金會」合作的LINE TV數位劇場，今趁勢推出原文會「PULIMA展演廳」系列節目上架，歡迎有興趣的觀眾前往觀看。

原文會致力於提倡原住民文化，打造台灣原住民當代藝術交流平台，除紀錄近年臺灣原住民藝術之動態脈絡，亦將置身於世界各島嶼之間，觀察世界原住民藝術發展風貌。原文會長年舉辦與原住民文化相關的主題節日、表演節目、選拔活動等等，培養出數名藝術家，累積眾多原住民藝術作品。

其中「PULIMA展演廳」則是集結歷年Pulima藝術節的演唱會、劇場表演，其中難得一見原住民四大金曲歌手雲力思、桑布伊、舒米恩、以莉．高露共同創作開幕歌曲，以及重磅推出蒂摩爾古薪舞集首次的國際共製表演，也是第一次與國際讚譽的Black GraceDance Company黑色優雅舞團共同編創的舞蹈節目。一次上架十一支「PULIMA展演廳」系列節目，將於八月十九日於LINE TV數位劇場開放訂閱，邀請觀眾共同欣賞來自原住民藝術的熱力。

數位劇場即日起新增「PULIMA展演廳」系列節目，歡迎前往訂閱觀看。圖／原住民族文化事業基金會提供
數位劇場即日起新增「PULIMA展演廳」系列節目，歡迎前往訂閱觀看。圖／原住民族文化事業基金會提供

包含第一波上架的八支的「PULIMA藝術之手」訪談節目，數位劇場已累積將近廿支原民藝術文化片單，此次上架的內容眾星雲集、活潑豐富，歡迎至LINE TV數位劇場觀看。

原住民 劇場 LINE

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