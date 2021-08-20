「好想兔五週年快閃」全臺最終站 俏皮登陸臺中驛鐵道文化園區

今年初在臺北掀起「宅在家」炫風的《好想兔五週年快閃》，為了回饋廣大的中南部粉絲，將把好想兔跟小賤狗的家移到「臺中驛鐵道文化園區」，讓中南部的粉絲也能感受長期蟬聯臺灣LINE官方貼圖冠軍的魅力！今年夏天，《好想兔五週年快閃－好想邀你來作客》將再次於臺中展現獨特的軟萌魅力，於2021/8/20在臺中驛鐵道文化園區俏皮登場！

臺中站全新限定商品獨家販售！超療癒絨毛娃娃現場買！

本次結合鐵道文化園區意象特別繪製「臺中站限定圖素」，推出馬克杯、杯墊、T-Shirt、帆布袋、滑鼠墊與紀念幣，共六項臺中快閃限定商品，粉絲敲碗已久的隔熱手套也將上市，各種超萌限定品都將在臺中快閃店現場搶先上架，絕對值得全部抱緊蒐藏！為了歡慶五歲生日特別推出的五週年限定30公分「女僕好想兔娃娃」、「執事小賤狗娃娃」和超吸睛的100公分「雞排珍奶想兔大娃娃」也可以在現場直接選購，快來臺中站把限定商品帶回家，讓好想兔和小賤狗為日常生活帶來滿滿的幸福感吧！

五週年限定一番賞扭蛋機。圖／聯合數位文創提供

臺中車站限定戶外好想兔大場景&打卡點！超大花燈、健身房等任你參觀！

除了臺北站原有的花園、客廳、浴室、衣帽間與廚房之外，本次特別跟臺中車站的戶外景色結合，打造獨一無二的好想兔專屬拍照景點，其中臺中限定五大打卡點！

★ 好想來臺中花燈：好想兔與臺中驛站的花燈融為一體啦！超過的3公尺高的大好想兔拿著最愛的珍珠奶茶將在臺中不分晝夜地陪伴大家！

★ 想健身大鏡面：大通廊鏡面搖身一變，成為想兔賤賤居家健身的良伴，快來跟著他們一起動雌動跳起來！

★ 想採蜜花拱門：好想兔化身泰山跟蜜蜂，穿梭在佈滿花朵的拱門中，為通勤的旅客們帶來滿滿的活力！

★ 想潛水共食區：愛吃的好想兔當然不能錯過美食街共食區，歡迎粉絲外帶鐵鹿大道餐點，在這裡與想兔賤賤一起沈浸在美食大海中！

★ 想打工外帶區：買完食物要回家前，最後也別忘記跟辛勤工作的小賤狗跟好想兔多拍幾張紀念照片！

想潛水共食區。圖／聯合數位文創提供

「好想找你捉迷藏」臺中站集章以及多項臺中站限定活動！

除了臺北站大受好評的消費滿200元的磁鐵滿額贈、五週年限定蒸煮鍋與悠遊卡加價購外，臺中站將延續臺北的集章熱，結合園區的風景建築舉辦「好想找你捉迷藏-集章活動」，粉絲只要購買五週年限定集章明信片組即可獲得集章點地圖，找尋躲藏在臺中驛站各處的好想兔與小賤狗，並且本次還會額外加碼：凡於鐵鹿大街（含好想兔五週年快閃店）消費滿150元，並滿集章活動的五個戳章，即可免費獲得「乖乖乾脆點餅乾」乙份，數量有限送完為止！除了上述活動外，臺中站更將不定期舉辦好想兔創意著色比賽等活動，相關資訊歡迎鎖定有點市u.Point粉專！

臺中新品-五週年限定吸水杯墊。圖／聯合數位文創提供

好想兔五週年限定一番賞，超值好禮等你抽！

化身為天使的160公分高好想兔一番賞扭蛋機，這次也將跟著五週年快閃一起降臨臺中！每抽只要200元，即有機會帶回眾多超值好禮：一番賞限定好想兔與小賤狗公仔、小收納櫃、小抱枕吊飾，以及五週年限定門簾、香氛棒組、隨行果汁機和聯名吹風機等，每抽必有獎，絕對物超所值，就等粉絲們來把錢錢變成想兔跟賤賤的形狀嘍！

五週年限定-100公分雞排珍奶想兔大娃娃。圖／聯合數位文創提供

【好想兔五週年快閃-好想邀你來作客臺中站】

日 期：2021年8月20日至2021年11月14日，無休館日

營業時間：平日12:00至20:00，例假日11:00至20:00

地 點：臺中驛鐵道文化園區 (400臺中市中區臺灣大道一段1段1號)

臉 書： https://www.facebook.com/uPoint.udnF

防疫規範：為配合防疫政策，入場請全程配帶口罩且不得飲食，並配合填寫簡訊或紙本實名制表單。入場前需測量額溫，若有下列情況恕不開放入場：額溫高於37.5度者、進行居家檢疫/居家隔離/自主健康管理期間者、發燒/呼吸道症狀/腹瀉/嗅味覺異常等疑似症狀者。商店將視現場人潮發放號碼牌進行入場人員管制，並盡量於場內維持1.5公尺之社交安全距離。