魚子讓肌膚發光！La Prairie推魚子美顏夜間緊緻精華油

夜晚，是女人放鬆的時間，也是讓肌膚能好好修復的重要時刻，為自己帶來最好的保養儀式感吧！頂級保養品牌La Prairie萊珀妮一直堅持在魚子的研究，從中萃取出魚子精醇複方，推出全新魚子美顏夜間緊緻精華油，幫助肌膚對抗歲月痕跡，夜間保養使用後，讓肌膚散發生命力。

La Prairie萊珀妮深入研究魚子科技，發現一種只能在暗夜中才有的活性成分「魚子精醇複方」，非常難萃取與保存，內含有魚子脂質、萃取自魚子Caviar的魚子視黃醇，讓肌膚可以對抗紋路。

而肌膚也有自己的生理時鐘，白天是防護，晚上則是各種賦活更新運作，但卻容易流失水分，因此La Prairie萊珀妮全新的魚子美顏夜間緊緻精華油，加入魚子精醇複方，幫助肌膚在夜晚的機能運作，更能強調修復，獨特的脂質配方，為肌膚建立屏障，不讓水分流失。