遠東SOGO宅料理競賽 邀全民挑戰

遠東SOGO第一屆「五星防疫餐競賽」的「養生無錫排骨」獲得金牌。圖／SOGO提供

防疫期間，每個人在家的時間都變長了，不只在家工作，避免外出也傾向自理三餐，就算原本不擅料理的人，也在這段時間廚藝有大幅進步。隨著自煮已成居家常態，遠東SOGO百貨舉辦「宅料理」線上料理競賽，邀請全民一起參加，活動不分年齡、不分組別、沒有門檻，金、銀、銅牌獎金分別高達15萬、8萬及5萬元，人人都有機會奪牌，就算沒有奪牌，報名還能抽人氣家電。

去年遠東SOGO舉辦第一屆「五星防疫餐競賽」，鼓勵大家透過料理關懷自己與親友，讓「社交有距離、關懷無距離」，吸引全台各地好手參賽。素人食譜得獎後更華麗變身為餐廳主打，自今年4月起至9月底於SOGO台北忠孝館、復興館、敦化館的人氣餐廳獨家販售。遠東SOGO百貨歡迎全民一起挑戰，讓自己的創意食譜、拿手好菜被看見。

想嘗鮮、想要健康與美味兼具的民眾，可至SOGO台北店忠孝館的「三合院」、敦化館「紅豆食府」品嘗第一屆防疫餐金牌得主劉姿勵，為在第一線工作的醫護家人特別設計的「養生無錫排骨」；並於復興館吃到銀牌得主、餐飲科教師陳慶麟，講求藥食同源的「柚子米香放山雞」。

經過今年三級警戒長達兩個半月的居家防疫，幾乎每個人都可以在家端出拿手好菜，遠東SOGO百貨盼藉由競賽平台，讓更多人分享有故事的家傳料理、宅料理、偽出國料理等，用料理來記錄疫情時代的生活，用美食來表達對家人的愛。

「宅料理」競賽幾乎不設限，每組可以是1至2人，親子、夫妻、朋友、閨密、父子檔、母女檔皆可。初賽不指定食材，料理不分餐別，需為一道熟食或熱菜（非便當、餐盒或簡餐）。

愛吃但不會煮？用寫的一樣有獎，可在「全民投稿我的宅料理」，分享印象中最美味的一道菜及其背後的故事，同樣有機會可以獲得家電等獎項。報名時間即日起至9月底截止，報名就抽人氣廚房家電。