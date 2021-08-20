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拚了！晶華酒店「買6千送6千」 回饋金創新高

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
入住晶華，還可暢享美食。圖／晶華酒店提供
入住晶華，還可暢享美食。圖／晶華酒店提供

「買房送餐」已成為各大五星級酒店的吸客亮點，台北晶華酒店再超越，給出業界最高額的餐飲回饋金，即日起至8月31日推出「買6千送6千餐飲全額回饋」住房專案，只要花費6千元入住酒店，即可獲贈等值的餐飲消費金，可點選「 晶華美食到你家」美食外帶外送平台開台100天以來最受歡迎的10大菜色，同時，可選擇在房客專屬餐廳內享用、或請美食管家送至房內，也能在退房後將美味帶回家。

晶華推出史上最高額的餐飲消費金、加上3種任君選擇的用餐方式，讓民眾可以輕鬆滿足吃好吃滿的城市美食假期。此外，加入晶華會APP還可享房型升等禮遇，加購高鐵車票再享8折優惠。

台北晶華酒店在疫情期間建構的「 晶華美食到你家」美食外帶外送平台，推出以來大受歡迎，包含曾創下每小時熱銷超過500份的「爐烤肋眼牛排套餐」，重達35盎司、厚約4公分的「澳洲戰斧牛排」，由產地新鮮直送、匯集十餘種澎派生魚片、海膽、松葉蟹等海味的「極特上雙饗盛合」及「究極雙盛合」，還有以波士頓龍蝦豪邁入饌的「粵式龍蝦伊府麵」、「日式龍蝦極品天丼 」、以及「義式經典番茄龍蝦細扁麵」等，每款價格從980元到3,980元不等。

晶華酒店日前也與台灣半導體照明大廠─華興集團攜手，導入該公司UV事業體所開發的「非接觸式--BioLED 365 care UV抑菌技術」，成為全台第一家在公共區域全面安裝高端光照抗菌設備的五星級飯店。

「買6千送6千餐飲全額回饋」住房優惠專案訂房網址：https://member.silkshotelgroup.com/RT

豪邁以整隻波士頓入饌的「粵式龍蝦伊府麵」、「日式龍蝦極品天丼 」、「義式經典番茄龍蝦細扁麵」。圖／晶華酒店提供
豪邁以整隻波士頓入饌的「粵式龍蝦伊府麵」、「日式龍蝦極品天丼 」、「義式經典番茄龍蝦細扁麵」。圖／晶華酒店提供
和風海陸盛合包含極上炙燒散壽司、A5和牛壽喜燒蓋飯。圖／晶華酒店提供
和風海陸盛合包含極上炙燒散壽司、A5和牛壽喜燒蓋飯。圖／晶華酒店提供
晶華酒店內的麗晶精品，可同時滿足購物逛街的需求。圖／晶華酒店提供
晶華酒店內的麗晶精品，可同時滿足購物逛街的需求。圖／晶華酒店提供

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