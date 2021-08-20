50年歷史難敵疫情！華國飯店10月底熄燈 烤鴨仍將飄香

疫情重挫觀光餐旅業，擁有50年歷史、位於林森北路的台北華國大飯店確定將於10月31日走入歷史。華國行銷企劃部總監伍允嘉指出，初期將轉型純餐飲，店點還在搜尋中，此外，2023年底士林新飯店也將開幕，員工不會全數資遣，名單將於8月底公布。華國現址的房東台灣人壽也證實，在不損及保戶權益情況下，雙方同意在10月31日解除租約，未來此棟大樓將都更與改建。

台北華國大飯店在1960年代動土興建，與圓山、國賓並列台北50年以上資歷的老飯店，擁有326間高雅古典套房與台北唯一挑高天井。華國並於1997年加入全球連鎖的洲際飯店集團，成為當時洲際飯店集團旗下在台灣的第一家飯店，風格走向溫馨的歐陸古典氛圍，之後雙方解除合約，但營運狀況不受影響。

疫情期間，因國際旅客進不來，華國也率先於去年底投入防疫旅館，並確實分流，餐飲表現也算不錯。據說，當時也曾向台壽提出免租或降租、緩繳、提高修繕補助等方案，但雙方對於降租幅度未達成共識，經法院評估提出紓困減租25％，雙方並同意於2021年10月31日解除租約。

伍允嘉表示，華國將另外尋覓地點開設餐廳，台北人熟悉的滋味「帝國烤鴨一定在」。此外，華國已與台北捷運公司簽訂「捷運士林站TOD轉乘設施空間活化案」，未來仍將以華國大飯店進駐，預計2023年7月後完工啟用。