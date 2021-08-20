小粉紅指針星展開！雷達Over the Abyss腕表 藝術加持
時間是否是單一、線性的？時間難道沒有更多可能，而是發散、相互連結共存的？瑞士雷達表（RADO）與印度藝術家雙人組Thukral和Tagra合作，推出新款True Square真我方形系列高科技陶瓷特別版腕表，透過顛覆性的指針，呈現人類作身為個體的短暫無常，也凸顯與他人建立聯繫的重要性。
來自印度的藝術家二人組Jiten Thukral和Sumir Tagra，將本次合作的表款定名為「超越困境（Over the Abyss）」。這只有別傳統的手表，以兩組長短不一的放射狀星形指針來指示時間。上層較短的指針指示分鐘、下層較長的指針則指示時鐘。合計上下兩層的37根指針的其中兩枚被塗以白色標示，顏色並在交疊之際，由粉藍到粉紅，變化莫測。
一體成形的深藍色高科技精密陶瓷表殼內，使用Calibre R763自動機芯，並具備80小時動力儲存，藍色噴漆的面盤在藍色凸緣帶有淺藍色Swiss Made Logo，並有淺藍色的Rado與Automatic字樣。翻開表背，底蓋則印有一幅Thukral和Tagra所創作、名為Domus Aerises的畫作，直譯為中文則為牡羊座，帶給人夢想、高飛、突破、冒險的聯想。訂價約83,500元，已於台灣上市。
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