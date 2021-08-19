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松露和牛、炸什錦！山海樓「珍寶盒」一個人也能吃

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
「錦．個人珍寶盒」，每套1,980元。圖／山海樓提供
「錦．個人珍寶盒」，每套1,980元。圖／山海樓提供

隨著疫情趨緩，已經連2年獲得米其林一星的台菜餐廳「山海樓」也恢復內用服務。為了讓民眾可以安心用餐，特別推出2款內用限定的「個人珍寶盒」套餐，透過2～3層式的珍寶盒，呈現招牌的主廚豪華拼盤、酥炸黑松露和牛、生蠔與海膽等菜式，就算一人也能輕鬆獨享。

個人珍寶盒中的「珍．個人珍寶盒」，採2層式設計，第一層為主廚豪華拼盤，囊括了甘蔗燻雞、達那滷鮑魚、現烤野生烏魚子、紹興醉蝦、梅釀栗子、綠竹筍沙拉、有機季節蔬菜捲；第二層為炸什錦，包括有太平町玫瑰蝦、炸排骨酥等2款酒家菜，還有多項時蔬炸物，套餐中也還有古早味炒米粉、干貝冬瓜湯盅與野薑花愛玉，每份1,280元。另一款「錦．個人珍寶盒」為3層式，第一層為主廚豪華拼盤，第二層的炸什錦則有馬祖生蠔結合日本馬糞海膽的炸物、酥炸黑松露和牛，以及多款時蔬炸物；第三層則是集結紅蟳、馬祖淡菜、滷鮑魚、日本鮭魚卵的升級版紅蟳極品海鮮米糕，套餐也包含干貝冬瓜盅、野薑花愛玉，每套1,980元。

山海樓也將原本的個人套餐菜色升級。9道式的「梅」套餐，包括有期間限定的塔香馬祖淡菜、深受熟客喜愛的蓬萊牛肉，還有主廚拼盤、酥炸生蠔海膽、綠竹筍沙拉、古早味米粉、干貝冬瓜盅、阿里山野薑花愛玉、季節水果，每套1,980元。另款「蘭」套餐，則是安排了金銀燒豬，還有干貝菊花湯，以及主廚拼盤、蒲瓜封、太平町玫瑰蝦、紅蟳極品海鮮米糕、阿里山野薑花愛玉、季節水果等9道菜色，每套2,880元。

「珍．個人珍寶盒」，採2層式設計，每份1,280元。圖／山海樓提供
「珍．個人珍寶盒」，採2層式設計，每份1,280元。圖／山海樓提供

套餐 海膽 馬祖

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