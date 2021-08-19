松露和牛、炸什錦！山海樓「珍寶盒」一個人也能吃

隨著疫情趨緩，已經連2年獲得米其林一星的台菜餐廳「山海樓」也恢復內用服務。為了讓民眾可以安心用餐，特別推出2款內用限定的「個人珍寶盒」套餐，透過2～3層式的珍寶盒，呈現招牌的主廚豪華拼盤、酥炸黑松露和牛、生蠔與海膽等菜式，就算一人也能輕鬆獨享。

個人珍寶盒中的「珍．個人珍寶盒」，採2層式設計，第一層為主廚豪華拼盤，囊括了甘蔗燻雞、達那滷鮑魚、現烤野生烏魚子、紹興醉蝦、梅釀栗子、綠竹筍沙拉、有機季節蔬菜捲；第二層為炸什錦，包括有太平町玫瑰蝦、炸排骨酥等2款酒家菜，還有多項時蔬炸物，套餐中也還有古早味炒米粉、干貝冬瓜湯盅與野薑花愛玉，每份1,280元。另一款「錦．個人珍寶盒」為3層式，第一層為主廚豪華拼盤，第二層的炸什錦則有馬祖生蠔結合日本馬糞海膽的炸物、酥炸黑松露和牛，以及多款時蔬炸物；第三層則是集結紅蟳、馬祖淡菜、滷鮑魚、日本鮭魚卵的升級版紅蟳極品海鮮米糕，套餐也包含干貝冬瓜盅、野薑花愛玉，每套1,980元。