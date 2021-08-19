ATT4FUN營運長斜槓化身網紅 推薦館內美食
ATT 4 FUN表示，信義計畫區商場眾多，競爭激烈，在疫情降級與開放餐廳可以內用的條件中，百貨也協助櫃內餐廳的曝光宣傳，ATT 4 FUN營運長金崎正化身為網紅，拍攝介紹館內主題餐廳的影片，推薦各店特色美食。
金崎正在影片中，化身為「金崎是超人」，介紹五家異國料理，完整版影片即日起於YouTube的ATT GROUP頻道露出；本次配合影片露出之品牌，消費出示影片按讚畫面，可享折扣。
影片內介紹的5家餐廳美食涵括泰國、美國、韓國、日本等。Thai J泰國料理推出Phai Thai 泰式炒麵、泰式米沙拉、金錢蝦餅三道招牌餐點，而美式餐廳的The Chips則以三款漢堡：落花生、漢堡先生、西南風味起司烤雞，獻給喜愛高熱量食物的民眾。
I'm kimchi韓式餐廳推薦Mini起司河辣炒雞排、Mini甜辣炸雞拼盤；最後壓軸登場的日本美食，包含燒肉神保町的蔥鹽牛舌，及日本屋台餐車的章魚燒、大阪燒。
「金崎是超人」未來將是ATT 4 FUN固定網紅角色，日後將會持續推出新視頻，介紹更多館內美食、流行時尚等企劃單元。
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