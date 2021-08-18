PChome 24h購物推「鎮瀾宮線上企業代辦中元普渡」賣場

中元節進入倒數階段，今年為落實防疫，「零接觸」等多元普渡趨勢崛起，PChome 24h購物推出大甲鎮瀾宮「代客普渡」服務近兩周訂單量暴增近3倍，其中企業訂單客單價更高達3,000元，不少社區與公司行號以「代客普渡」取代以往團拜的形式。PChome 24h購物趁勢加開「鎮瀾宮線上企業代辦中元普渡」賣場，提供多組數一次下單超方便，加贈全6款PChome獨家包色組合皮製香火收納袋、大甲鎮瀾宮靈符，待普渡法會結束後，全數普渡商品組合將捐贈予相關社福及弱勢團體，一鍵下單幫你拜到好、還能愛心不落人後，躍升中元熱門首選。

PChome 24h購物也發現，民眾透過線上採購普渡供品比例增加，帶動全站食品買氣於中元前湧現，其中以中元限定拜拜箱與箱購商品人氣最旺，統計近兩周拜拜箱、飲料、泡麵等3大熱銷冠軍分別為「乖乖好運澎派箱」、「可樂雪碧寶特瓶－好運澎派組」、「統一麵肉燥風味特大號」。PChome 24h購物全站也推出多達60款中元拜拜箱組合，獨家開賣限定款「旺旺浪味仙經典雙饗組（洋芋捲）」、「樂事澎派拜buy箱」皆以黑馬之姿直衝熱銷前3名。