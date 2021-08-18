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PChome 24h購物推「鎮瀾宮線上企業代辦中元普渡」賣場

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
PChome 24h購物推大甲鎮瀾宮零接觸「代客普渡」訂單量暴增近3倍，加開「線上企業代辦」賣場多組數一次下單。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物推大甲鎮瀾宮零接觸「代客普渡」訂單量暴增近3倍，加開「線上企業代辦」賣場多組數一次下單。圖／PChome 24h購物提供

中元節進入倒數階段，今年為落實防疫，「零接觸」等多元普渡趨勢崛起，PChome 24h購物推出大甲鎮瀾宮「代客普渡」服務近兩周訂單量暴增近3倍，其中企業訂單客單價更高達3,000元，不少社區與公司行號以「代客普渡」取代以往團拜的形式。PChome 24h購物趁勢加開「鎮瀾宮線上企業代辦中元普渡」賣場，提供多組數一次下單超方便，加贈全6款PChome獨家包色組合皮製香火收納袋、大甲鎮瀾宮靈符，待普渡法會結束後，全數普渡商品組合將捐贈予相關社福及弱勢團體，一鍵下單幫你拜到好、還能愛心不落人後，躍升中元熱門首選。

PChome 24h購物也發現，民眾透過線上採購普渡供品比例增加，帶動全站食品買氣於中元前湧現，其中以中元限定拜拜箱與箱購商品人氣最旺，統計近兩周拜拜箱、飲料、泡麵等3大熱銷冠軍分別為「乖乖好運澎派箱」、「可樂雪碧寶特瓶－好運澎派組」、「統一麵肉燥風味特大號」。PChome 24h購物全站也推出多達60款中元拜拜箱組合，獨家開賣限定款「旺旺浪味仙經典雙饗組（洋芋捲）」、「樂事澎派拜buy箱」皆以黑馬之姿直衝熱銷前3名。

隨著中元買氣升溫，PChome 24h購物祭出「福運中元節」全場最高回饋28%，更開出「中元零食熱銷百品」滿千折百專區，8月23日前食品類單筆消費滿5,888元登記送鎮瀾宮錢母、9月6日前食品指定品項單筆消費滿1元登記抽1萬P幣、每日限量消費滿千元回饋5%P幣等好康活動。

樂事澎派拜buy箱，PChome 24h購物兩箱特價599元，售完為止。圖／PChome 24h購物提供
樂事澎派拜buy箱，PChome 24h購物兩箱特價599元，售完為止。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物推出鎮瀾宮線上代辦中元普渡「慶讚中元澎湃組」，特價1,000元、加贈PChomeＸ鎮瀾宮獨家限定色皮製香火收納袋。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物推出鎮瀾宮線上代辦中元普渡「慶讚中元澎湃組」，特價1,000元、加贈PChomeＸ鎮瀾宮獨家限定色皮製香火收納袋。圖／PChome 24h購物提供
乖乖好運澎派箱（椰子乖乖52g X 6入），PChome 24h購物特價138元，售完為止。圖／PChome 24h購物提供
乖乖好運澎派箱（椰子乖乖52g X 6入），PChome 24h購物特價138元，售完為止。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物加開「鎮瀾宮線上企業代辦中元普渡」賣場，特價6,000元，加贈全6款PChome獨家包色組合皮製香火收納袋、大甲鎮瀾宮靈符。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物加開「鎮瀾宮線上企業代辦中元普渡」賣場，特價6,000元，加贈全6款PChome獨家包色組合皮製香火收納袋、大甲鎮瀾宮靈符。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物攜手大甲鎮瀾宮推線上代客普渡服務，1,000元下單「慶讚中元澎湃組」即可隔空參與普渡法會。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物攜手大甲鎮瀾宮推線上代客普渡服務，1,000元下單「慶讚中元澎湃組」即可隔空參與普渡法會。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物加開「鎮瀾宮線上企業代辦中元普渡」賣場，特價6,000元，加贈全6款PChome獨家包色組合皮製香火收納袋、大甲鎮瀾宮靈符。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物加開「鎮瀾宮線上企業代辦中元普渡」賣場，特價6,000元，加贈全6款PChome獨家包色組合皮製香火收納袋、大甲鎮瀾宮靈符。圖／PChome 24h購物提供
旺旺浪味仙經典雙饗組（洋芋捲），PChome 24h購物特價99元，售完為止。圖／PChome 24h購物提供
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統一麵肉燥風味特大號（12碗 X 3箱），PChome 24h購物即日起至8月31日特價717元，登記抽滿漢大餐立體悠遊卡。圖／PChome 24h購物提供
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PChome 24h購物推出鎮瀾宮線上代辦中元普渡「慶讚中元澎湃組」，特價1,000元、加贈PChomeＸ鎮瀾宮獨家限定色皮製香火收納袋。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物推出鎮瀾宮線上代辦中元普渡「慶讚中元澎湃組」，特價1,000元、加贈PChomeＸ鎮瀾宮獨家限定色皮製香火收納袋。圖／PChome 24h購物提供

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