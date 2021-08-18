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A&F真的要來了！首度登台將落腳這兩個城市

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
多年來都謠傳將進駐台灣的Abercrombie & Fitch終於要來了。圖／摘自品牌官網
多年來都謠傳將進駐台灣的Abercrombie & Fitch終於要來了。圖／摘自品牌官網

曾經以性感形象著稱的美式休閒品牌Abercrombie & Fitch（A&F）在多年後，經歷過前總裁歧視、財務不佳等風波，終於要正式在台展店，而且一口氣就要開出兩家大店，讓消費者都很意外。

Abercrombie & Fitch主打美式簡約休閒風格，過去還刻意營造性感形象風格，因此每每只要開設全新據點，不分季節，都會邀請眾多男模裸上身，派發傳單，吸引消費者目光。同時店內還以夜店裝潢著稱，每到週末有同樣有半裸男模駐點，而成為討論話題。聲勢曾如日中天，甚至還在全球租金最貴的香港中環成立旗艦大店，都是當年市場的焦點。然而，隨著其他快時尚品牌崛起，分食既有客群，導致經營不善一度面臨破產。而Abercrombie & Fitch前總裁還曾發表過歧視亞裔的言論，而遭到抵制。

Abercrombie & Fitch近年已不走性感風格。圖／摘自品牌官網
Abercrombie & Fitch近年已不走性感風格。圖／摘自品牌官網

不過，走過負面風波之後，多年來都謠傳將進駐台灣的Abercrombie & Fitch終於要來了，由精品選貨店初衣食午代理。而且一口氣就要開設兩家門市，不選擇雙北而是選擇落腳台中、台南的三井outlet，目前品牌亦在人力銀行上徵才。至於何時會開店迎客，記者致電初衣食午後，表示還在內部討論中，但對消費者而言又多了一個可選擇的服飾品牌，是否能再受到青睞，市場都在等著看。

初衣食午代理的Abercrombie & Fitch亦在人力銀行上徵才。圖／摘自104
初衣食午代理的Abercrombie & Fitch亦在人力銀行上徵才。圖／摘自104

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