蝦皮購物「超夯3C盛夏」強檔！三星、realme下殺5折起

今年全台民眾度過了一個追劇、打電動、逛網購的宅家暑假，居家娛樂趨勢也連帶推升3C娛樂用品的消費成長，蝦皮購物今年7月3C娛樂裝置等關鍵字搜尋量較去年同期成長1倍。把握暑假尾聲，蝦皮購物祭出「超夯3C盛夏」強檔接力賽， 即日起至8月19日「Samsung超級品牌日」、8月19日至8月25日「realme 全球粉絲節」，用最低超殺5折價歡慶開學，還有多種優惠神券任配。此外，Google推出的新品Pixel Buds A-Series藍牙耳機即日起開放預購，定價3,290元，搭配蝦皮購物「8.18月中狂購節」的商城92折優惠券與店家關注禮，最低只要2,981元即可入手。

蝦皮購物即日起至8月19日推出「Samsung超級品牌日」，活動期間Samsung旗艦館領券下殺5折起，下單還有機會抽中三星電競顯示器、清淨機等大獎。蝦皮購物獨家再加碼，整點豪撒全館92折神券，不到8,000元就能輕鬆帶回6.4吋U極限全螢幕的Samsung Galaxy M32，還有破盤價5,000元有找的多鏡頭Samsung Galaxy M12，就連旗艦機型Samsung Galaxy S21 Ultra 5G都有超狂折扣碼現省破萬元的拆封新品；雙重券後價不到5,000元即可入手的Samsung Galaxy Buds Pro不僅外型時尚，還搭載主動式降噪功能。