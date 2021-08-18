蝦皮購物「超夯3C盛夏」強檔！三星、realme下殺5折起
今年全台民眾度過了一個追劇、打電動、逛網購的宅家暑假，居家娛樂趨勢也連帶推升3C娛樂用品的消費成長，蝦皮購物今年7月3C娛樂裝置等關鍵字搜尋量較去年同期成長1倍。把握暑假尾聲，蝦皮購物祭出「超夯3C盛夏」強檔接力賽， 即日起至8月19日「Samsung超級品牌日」、8月19日至8月25日「realme 全球粉絲節」，用最低超殺5折價歡慶開學，還有多種優惠神券任配。此外，Google推出的新品Pixel Buds A-Series藍牙耳機即日起開放預購，定價3,290元，搭配蝦皮購物「8.18月中狂購節」的商城92折優惠券與店家關注禮，最低只要2,981元即可入手。
蝦皮購物即日起至8月19日推出「Samsung超級品牌日」，活動期間Samsung旗艦館領券下殺5折起，下單還有機會抽中三星電競顯示器、清淨機等大獎。蝦皮購物獨家再加碼，整點豪撒全館92折神券，不到8,000元就能輕鬆帶回6.4吋U極限全螢幕的Samsung Galaxy M32，還有破盤價5,000元有找的多鏡頭Samsung Galaxy M12，就連旗艦機型Samsung Galaxy S21 Ultra 5G都有超狂折扣碼現省破萬元的拆封新品；雙重券後價不到5,000元即可入手的Samsung Galaxy Buds Pro不僅外型時尚，還搭載主動式降噪功能。
科技潮牌realme將潮流設計帶入智慧3C產品，受到年輕消費者歡迎，今年上半年較去年同期需求大增近2倍。蝦皮購物第2屆「2021 realme 全球粉絲節」8月19日至8月25日開跑，活動期間推出最低52折等多種限定優惠組合，還可獲得指定商品最高現折千元的寵愛粉絲券，原價1,999元的realme Buds Wireless Pro主動降噪頸掛藍牙耳機粉絲節活動期間下殺千元有找，realme 30W Dart閃充行動電源活動價549元；realme再推粉絲節限量組合，原價10,990元的realme X50 5G優惠價5,788元；全能4鏡頭的realme X7 Pro（8GB＋256GB）優惠價10,990元，領券再省1,000元，入手價萬元有找，下單再送追劇神器realmeow手機支架；智慧手表realme Watch S Pro粉絲節活動價3,518元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言