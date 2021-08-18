1套88萬！帝亞吉歐極奢原酒系列第二章 全台限量60套

在變動的台灣市場中，蘇格蘭威士忌品牌相繼推出的珍稀原酒，已被視為新興投資市場的標的，讓許多投資客趨之若鶩。順應這樣的趨勢，作為全球領導性烈酒商的帝亞吉歐，在2020年推出Prima & Ultima極奢原酒系列第一章時，立刻在威士忌市場造成廣大迴響，在未正式推出前即預購完畢。延續這樣的氣勢，今年9月將再次推出全套的Prima & Ultima極奢原酒系列第二章。

2021年9月即將推出的Prima & Ultima極奢原酒系列第二章，秉持第一章精神，從集團旗下的眾多威士忌中繼續挖掘豐富、稀有且珍藏已久的單一麥芽威士忌，由集團知名女性調酒師Maureen Robinson，接任Jim Beveridge博士的職位，延續Jim Beveridge去年創造的敘事方式，選出在蘇格蘭近代史中的8個獨特時期生產的威士忌，來訴說這段歷史，同時透過這些威士忌，記錄了屬於她自己的故事。

本次極奢原酒系列中，不乏有帝亞吉歐的經典酒款，包括泰斯卡（Talisker）、慕赫（Mortlach）、蘇格登（The Singleton of Glendullan）和Brora…等。Prima & Ultima 極奢系列的八款原酒，透過時間慢淬，展現奢華製酒工藝，為藏家們帶來追求極致的非凡風味。

對於求新求變的帝亞吉歐，在今年9月成套上市的Prima & Ultima 極奢原酒系列第二章中尊榮升級，只要消費者購買全套的Prima & Ultima 極奢原酒系列第二章，就可獲得本次特別與兩名玻璃藝術家合作設計的八款威士忌酒杯，每款酒杯均鐫刻著對應八支單一麥芽威士忌所代表著的歷史故事。不僅如此，同時也會收到每款威士忌20毫升的樣品酒，以及由集團知名調酒師Maureen Robinson親自撰寫的個人故事小冊。

對於公益活動總是不遺餘力的帝亞吉歐，這次也特別獻出Prima & Ultima 極奢原酒系列第二章「編號#1」的收藏系列，在九月於香港舉行的蘇富比拍賣會上出售，所得將全數捐贈予國際關懷協會。

今年的Prima & Ultima極奢原酒系列，全球限量發行376套，其中台灣地區發行60套，每套售價88萬元。如欲瞭解詳細品牌及通路銷售資訊，逕洽尊榮服務專線0800-005-188。

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