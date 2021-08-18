萊爾富新推5款燒肉鮮食！還能買到蒲燒鰻、嚴選鯖魚

根據統計，台灣燒肉市場逐年受到消費者青睞，其中平價燒肉占比超過5成，萊爾富瞄準燒肉商機，鎖定肉食族特別企畫燒肉季活動，推出5款燒肉鮮食，包括經典台式的雙醬燒肉鐵板麵，以及韓式豬肉拌飯、韓式燒肉海苔飯捲、韓式泡菜燒肉厚片、Hi-Life Original三角飯糰－炙燒牛等4款韓式燒肉鮮食，即日起至9月7日到萊爾富購買燒肉季指定鮮食，加10元銅板價即可喝指定飲品。

萊爾富新推出5款台式及韓式燒肉鮮食，肉品選用在地台灣豬肉，搭配特有醬汁，讓大眾就近享受平價燒肉美食。其中「雙醬燒肉鐵板麵」是經典台式早餐店風格主食，用台灣豬肉淋上蘑菇醬、黑胡椒醬雙醬混搭，口感飽足又超值，售價59元；「韓式豬肉拌飯」以豆芽、海帶、小黃瓜等3種韓式常見配菜搭配台灣豬肉醃漬韓式甜辣醬汁，甜鹹微辣超下飯，售價79元。早餐點心則可選擇「海苔飯捲－韓式燒肉」，使用韓式香料醃豬肉片再淋上韓式辣醬，肉質柔軟細緻，售價45元；「Hi-Life Original三角飯糰－炙燒牛」以火烤烤肉醬攪拌牛肉片，是愛吃牛肉族群的首選之一，售價35元；「韓式泡菜燒肉厚片」以微酸泡菜燒肉搭配牽絲的起司絲，配上厚片吐司，售價39元。

即日起至9月7日到萊爾富購買燒肉季指定鮮食，加10元銅板價即可喝指定飲品，指定飲品包括Hi Café中熱美式咖啡、樂法－私藏紅茶、光泉冷泡茶冰釀烏龍、果茶物語－蘋果紅茶等。

萊爾富自2019年以「高品質、高創意、高價值」為商品經營核心價值，與各大優良廠商合作，引進過往較少在超商販售的商品，即日起至9月7日推出超商獨家的冷凍蒲燒鰻、輕鹽鯖魚、爭鮮餐飲超人氣的急速冷凍鮭魚輪切等。「冷凍蒲燒鰻」來自台灣正統白鰻專門外銷日本，低醬汁能完整吃到整隻鰻魚口感，5包特價1,099元；「輕鹽鯖魚」嚴選自挪威北大西洋孕育而成的鯖魚，新鮮捕撈後，撒上薄鹽、肉質鮮美，愈嚼愈迷人，2包特價100元；「爭鮮急速冷凍鮭魚輪切」嚴選智利新鮮鮭魚，透過簡單料理，外食族、手殘族也能吃到日式料理店的美味，嘗鮮價單片149元。