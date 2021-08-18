單張最低只要0.07元 Epson連續供墨印表機狂推10款新品

經過了3個月居家上班、線上教學的洗禮，許多民眾都發現居家列印需求大幅提升，而簡單、高效、經濟實惠便成為許多家庭選購印表機的重點。看中了疫情時代的家用列印需求，Epson宣布一次推出10款第6代連續供墨系列印表機，包括單功能機種L1210、3合1機種L3210/L3216、3合1 Wi-Fi機種L3250/L3256/L3260/L4260/L6270、傳真機種L5290/L6290。全系列皆採用Epson獨家Heat-Free免加熱噴墨技術，集合省電、省時、省耗材及無碳粉粉塵的優勢，更環保節能。其中3合1 Wi-Fi機種及傳真機種更進一步搭載Epson Smart Panel行動列印App，對話框直覺式設定教學，透過手機即可遠端智慧遙控印表機，執行列印、掃描、墨水存量查詢等功能， 讓無線列印更簡單直覺。新機種在黑色成色、列印速度上也都能滿足用戶高效率、高品質的列印需求。

針對用戶最在意的列印成本，Epson第6代連續供墨系列，搭載大墨瓶黑色墨水，可印4,500張文件、彩色墨水可印7,500張文件，平均單張黑色及彩色列印成本最低僅需0.07元/0.19元，超省錢；購買主機加購Epson原廠墨水，即可享最高3年保固。跟孩子在家玩到沒梗，Epson Taiwan Line官方帳號也貼心提供免費列印手作素材，更同時支援Google Classroom列印，遠距學習素材、作業輕鬆印出來。