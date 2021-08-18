聽新聞
test
0:00 / 0:00

單張最低只要0.07元 Epson連續供墨印表機狂推10款新品

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
Epson L3260、L3256 3合1 Wi-Fi機種，高品質列印輕鬆滿足孩童紙本學習需求，更能透過Epson Taiwan LINE官方帳號的免費素材，共度親子手作時光。圖／Epson提供
Epson L3260、L3256 3合1 Wi-Fi機種，高品質列印輕鬆滿足孩童紙本學習需求，更能透過Epson Taiwan LINE官方帳號的免費素材，共度親子手作時光。圖／Epson提供

經過了3個月居家上班、線上教學的洗禮，許多民眾都發現居家列印需求大幅提升，而簡單、高效、經濟實惠便成為許多家庭選購印表機的重點。看中了疫情時代的家用列印需求，Epson宣布一次推出10款第6代連續供墨系列印表機，包括單功能機種L1210、3合1機種L3210/L3216、3合1 Wi-Fi機種L3250/L3256/L3260/L4260/L6270、傳真機種L5290/L6290。全系列皆採用Epson獨家Heat-Free免加熱噴墨技術，集合省電、省時、省耗材及無碳粉粉塵的優勢，更環保節能。其中3合1 Wi-Fi機種及傳真機種更進一步搭載Epson Smart Panel行動列印App，對話框直覺式設定教學，透過手機即可遠端智慧遙控印表機，執行列印、掃描、墨水存量查詢等功能， 讓無線列印更簡單直覺。新機種在黑色成色、列印速度上也都能滿足用戶高效率、高品質的列印需求。

針對用戶最在意的列印成本，Epson第6代連續供墨系列，搭載大墨瓶黑色墨水，可印4,500張文件、彩色墨水可印7,500張文件，平均單張黑色及彩色列印成本最低僅需0.07元/0.19元，超省錢；購買主機加購Epson原廠墨水，即可享最高3年保固。跟孩子在家玩到沒梗，Epson Taiwan Line官方帳號也貼心提供免費列印手作素材，更同時支援Google Classroom列印，遠距學習素材、作業輕鬆印出來。

即日起至2021年8月31日止，凡購買Epson第6代連續供墨印表機指定型號加購1組原廠墨水，上Epson官網登錄即升級3年保固，加碼再贈送價值300元的7-ELEVEN禮券；自2021年8月底開始，凡於網購通路購買Epson第6代連續供墨印表機指定型號，即贈限量日本風主機上蓋貼紙（市價399元），數量有限，送完為止。

Epson L5290、L6290傳真機種，搭配Epson Smart Panel App，兼具智慧、便利、高效特色。圖／Epson提供
Epson L5290、L6290傳真機種，搭配Epson Smart Panel App，兼具智慧、便利、高效特色。圖／Epson提供
Epson Smart Panel行動列印App，讓手機化身個人的印表機智慧遙控器。圖／Epson提供
Epson Smart Panel行動列印App，讓手機化身個人的印表機智慧遙控器。圖／Epson提供

疫情 禮券

延伸閱讀

彰化測速照相機有半數是空殼！　警出招防僥倖駕駛

Epson在台推出第六代原廠連續供墨印表機 增加支援手機遠端操作功能

瑪利歐賽車8系列 竟是任天堂的金雞母之一！

Xbox Series X命名規則好難懂？ 連官方都忍不住玩繞口令自嘲

相關新聞

萊爾富新推5款燒肉鮮食！還能買到蒲燒鰻、嚴選鯖魚

根據統計，台灣燒肉市場逐年受到消費者青睞，其中平價燒肉占比超過5成，萊爾富瞄準燒肉商機，鎖定肉食族特別企畫燒肉季活動，推...

單張最低只要0.07元 Epson連續供墨印表機狂推10款新品

經過了3個月居家上班、線上教學的洗禮，許多民眾都發現居家列印需求大幅提升，而簡單、高效、經濟實惠便成為許多家庭選購印表機...

限33天！「海鮮珠寶盒」現省291 金子半之助新品上桌

隨著商圈人潮逐漸回溫，「日本橋海鮮丼辻半」自即日起限時33天，推出海鮮珠寶盒套餐999元的限時優惠，現省291元起；「金...

健身房運動必備！LG推第2代PuriCare口罩型空氣清淨機

疫情警戒降級，許多民眾恢復進辦公室上班，或是想要去健身房運動，都得全程戴著口罩，長時間下來悶熱不適、呼吸不順，口鼻呼氣導...

大象、小鴨加米奇 COACH秋季可愛動物園超療癒

後疫情時代，大眾穿著喜好越來越往方便、舒適風格靠攏，在經歷過長期處處「受限」的生活，這樣的穿著也反映出對穿搭自由度的追求...

完美呈現畫作筆觸！夏姿攜手張淑芬 把藝術變時尚

台灣時尚品牌SHIATZY CHEN夏姿．陳發表2022早春系列作品，本季創作主題非常特別，是以台灣知名畫家、台積電慈善...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。