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限33天！「海鮮珠寶盒」現省291 金子半之助新品上桌

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
「特上．海鮮珠寶盒」原價1,290元起，限時限量優惠999元。圖／香繼光提供
「特上．海鮮珠寶盒」原價1,290元起，限時限量優惠999元。圖／香繼光提供

隨著商圈人潮逐漸回溫，「日本海鮮丼辻半」自即日起限時33天，推出海鮮珠寶盒套餐999元的限時優惠，現省291元起；「金子半之助」則是推出新品「牡丹蝦海陸天丼」，一次就能品嚐到鮮甜蝦肉與軟嫩雞肉的海陸滋味組合。

來自日本的日本橋海鮮丼辻半，以「海鮮珠寶盒」最具代表性。即日起至9月19日期間，特別推出「特上．海鮮珠寶盒」的套餐優惠方案，內含有加量鱈場蟹肉、加量海膽、加量魚卵、阿根廷天使紅蝦、鯡魚卵、黑海松貝、魷魚、鮪魚與碎中鮪等海鮮食材，滿足海鮮愛好者的食慾，每份原價1,290元起（時價），凡提前電話預定，可享999元優惠價，每日限量15份。

金子半之助本次新推出的「牡丹蝦海陸天丼」，則是選用日本料亭的生食級牡丹蝦下鍋酥炸，蝦肉肥碩甜美，蝦頭爽脆帶有濃郁海味，並搭配以紫蘇葉包裹的雞肉，還有紫地瓜、半熟玉子、青龍、海苔等佐料。民眾可以先品嚐牡丹蝦肉的原味，再交替品嚐嫩雞與蝦頭，感受風味的變化，最後再拌入半熟蛋液，享受濃郁滑順的滋味。每份售價380元，加價80元可升級特調氣泡飲與海菜味噌湯。

金子半之助本次新推出「牡丹蝦海陸天丼」，每份380元。圖／香繼光提供
金子半之助本次新推出「牡丹蝦海陸天丼」，每份380元。圖／香繼光提供

海鮮 日本 珠寶

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