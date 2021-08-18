限33天！「海鮮珠寶盒」現省291　金子半之助新品上桌

隨著商圈人潮逐漸回溫，「日本橋海鮮丼辻半」自即日起限時33天，推出海鮮珠寶盒套餐999元的限時優惠，現省291元起；「金子半之助」則是推出新品「牡丹蝦海陸天丼」，一次就能品嚐到鮮甜蝦肉與軟嫩雞肉的海陸滋味組合。

來自日本的日本橋海鮮丼辻半，以「海鮮珠寶盒」最具代表性。即日起至9月19日期間，特別推出「特上．海鮮珠寶盒」的套餐優惠方案，內含有加量鱈場蟹肉、加量海膽、加量魚卵、阿根廷天使紅蝦、鯡魚卵、黑海松貝、魷魚、鮪魚與碎中鮪等海鮮食材，滿足海鮮愛好者的食慾，每份原價1,290元起（時價），凡提前電話預定，可享999元優惠價，每日限量15份。