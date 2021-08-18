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健身房運動必備！LG推第2代PuriCare口罩型空氣清淨機

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
LG PuriCare口罩型空氣清淨機第2代搭載雙變頻清淨風扇及全自動智慧風速調整，能隨時依據配戴者的呼吸速率及吸氣量，自動調節風速，降低吸氣阻力的同時也解決配戴口罩時的悶熱與黏膩。圖／台灣LG電子提供
LG PuriCare口罩型空氣清淨機第2代搭載雙變頻清淨風扇及全自動智慧風速調整，能隨時依據配戴者的呼吸速率及吸氣量，自動調節風速，降低吸氣阻力的同時也解決配戴口罩時的悶熱與黏膩。圖／台灣LG電子提供

疫情警戒降級，許多民眾恢復進辦公室上班，或是想要去健身房運動，都得全程戴著口罩，長時間下來悶熱不適、呼吸不順，口鼻呼氣導致眼鏡起霧、視線模糊，或是運動時戴著口罩換氣不順暢，都令人相當困擾。

台灣LG繼去年首度上市LG PuriCare口罩型空氣清淨機大獲好評之後，今年再推出LG PuriCare口罩型空氣清淨機第2代，搭載搭載雙變頻清淨風扇及全自動智慧風速調整，可自動偵測呼吸速率，調整風量，且體積重量更變小變輕，機身僅有94公克，擁有更舒適的配戴體驗；更增加了全新的VoiceON語音清晰功能，開啟後內建的麥克風與喇叭便會自動識別並投射聲音，讓消費者配戴口罩說話不再含糊不清。這次還推出潮流黑新色，加上原有的質感白色，建議售價6,990元，即日起於LG官方線上商城、百貨、實體店面及各大通路陸續販售。

LG PuriCare口罩型空氣清淨機第2代採用符合人體工學的無縫貼合設計及醫療級矽膠面罩，能給予密實防護和舒暢的呼吸體驗，讓臉部保持乾爽通風；內部採用HEPA 13全方位防護濾網及可替換式襯墊，能有效阻隔飛沫傳播並過濾99.97%以上小至0.3微米懸浮微粒，提供配戴者純淨空氣。且同樣可替換濾網、襯墊耗材，矽膠面罩可水洗或以酒精擦拭，隨時保持機器潔淨。

第2代產品也大幅改善並提升電池續航力，達到8小時的超長續航，無論是在外奔波的業務、外送員、通勤族或是在辦公室的上班族等也能全程不斷電安心配戴，確保一整天的空氣好品質。

採用符合人體工學的無縫貼合設計及醫療級矽膠面罩，內部採用HEPA 13全方位防護濾網及可替換式襯墊，提供配戴者舒適潔淨的呼吸體驗。圖／台灣LG電子提供
採用符合人體工學的無縫貼合設計及醫療級矽膠面罩，內部採用HEPA 13全方位防護濾網及可替換式襯墊，提供配戴者舒適潔淨的呼吸體驗。圖／台灣LG電子提供
新推出全新潮流黑配色，輕鬆融入各種穿搭。圖／台灣LG電子提供
新推出全新潮流黑配色，輕鬆融入各種穿搭。圖／台灣LG電子提供
LG PuriCare口罩型空氣清淨機第2代與第1代都可替換濾網、襯墊耗材，矽膠面罩可水洗或以酒精擦拭，隨時保持機器潔淨，使用時也能安心無虞。圖／台灣LG電子提供
LG PuriCare口罩型空氣清淨機第2代與第1代都可替換濾網、襯墊耗材，矽膠面罩可水洗或以酒精擦拭，隨時保持機器潔淨，使用時也能安心無虞。圖／台灣LG電子提供

口罩 空氣清淨機 外送員

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