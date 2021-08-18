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大象、小鴨加米奇 COACH秋季可愛動物園超療癒

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
後疫情時代，大眾穿著喜好越來越往方便、舒適風格靠攏，在經歷過長期處處「受限」的生活，這樣的穿著也反映出對穿搭自由度的追求。秋季COACH Forever 2系列就在這樣的架構下透過混搭創造出個人魅力。圖／COACH提供
後疫情時代，大眾穿著喜好越來越往方便、舒適風格靠攏，在經歷過長期處處「受限」的生活，這樣的穿著也反映出對穿搭自由度的追求。秋季COACH Forever 2系列就在這樣的架構下透過混搭創造出個人魅力。圖／COACH提供

疫情時代，大眾穿著喜好越來越往方便、舒適風格靠攏，在經歷過長期處處「受限」的生活，這樣的穿著也反映出對穿搭自由度的追求。秋季COACH Forever 2系列就在這樣的架構下透過混搭創造出個人魅力，生活化的穿衣哲學將室內與戶外的風格結合，主打寬鬆輪廓、推疊層次穿搭，充分展現創意靈感。

女裝部分，復古質感的印花洋裝呈現出清新的田園風情，搭配長大衣或針織外套舒適慵懶，像是彰顯隨意套了一件外衣出門的那種瀟灑性格，時髦就在不經之中自然呈現。有著迪士尼米奇、農舍和花園等可愛圖樣毛衣，更顯溫暖討喜。男裝則是主打經過特別染色處理的撞色皮革飛行員夾克，以及用Shearling剪羊毛和羊羔皮革打造的雙面大衣。此外，本季更與Schott NYC合作，結合兩大品牌經典元素及粗曠風格推出聯名系列。COACH camo系列則把Wild Beast圖案印花重新命名為Camo Print迷彩印花，並改以黃及綠色彩詮釋經典水滴式豹紋印花，展現出狂野時髦的街頭風格。而本季的Signature緹花織布更以有機棉和回收聚酯纖維混紡製成，提倡友善環境理念。

而人氣單品Tabby手袋系列，這次也全新帶來Soft Tabby，把這款以1970年代經典設計為原型，搭配標誌性C字母金屬配件的包款變更為柔軟，空間也因此能裝更多東西。材質有小牛皮、麂皮拼接與緹花織布，並提供7種顏色，以及兩條可拆卸式肩帶，增添配戴的變化。另外還有重新推出的Rogue手袋系列，以全新經典Signature緹花織布或者光滑棒球手套鞣製皮革為質材，搭配多種圖案，像是米奇、黃色小鴨、大象等等，都是非常療癒人心的主題。

Soft Tabby手袋，16,800元。圖／COACH提供
Soft Tabby手袋，16,800元。圖／COACH提供
後疫情時代，大眾穿著喜好越來越往方便、舒適風格靠攏，在經歷過長期處處「受限」的生活，這樣的穿著也反映出對穿搭自由度的追求。秋季COACH Forever 2系列就在這樣的架構下透過混搭創造出個人魅力。圖／COACH提供
後疫情時代，大眾穿著喜好越來越往方便、舒適風格靠攏，在經歷過長期處處「受限」的生活，這樣的穿著也反映出對穿搭自由度的追求。秋季COACH Forever 2系列就在這樣的架構下透過混搭創造出個人魅力。圖／COACH提供
後疫情時代，大眾穿著喜好越來越往方便、舒適風格靠攏，在經歷過長期處處「受限」的生活，這樣的穿著也反映出對穿搭自由度的追求。秋季COACH Forever 2系列就在這樣的架構下透過混搭創造出個人魅力。圖／COACH提供
後疫情時代，大眾穿著喜好越來越往方便、舒適風格靠攏，在經歷過長期處處「受限」的生活，這樣的穿著也反映出對穿搭自由度的追求。秋季COACH Forever 2系列就在這樣的架構下透過混搭創造出個人魅力。圖／COACH提供
後疫情時代，大眾穿著喜好越來越往方便、舒適風格靠攏，在經歷過長期處處「受限」的生活，這樣的穿著也反映出對穿搭自由度的追求。秋季COACH Forever 2系列就在這樣的架構下透過混搭創造出個人魅力。圖／COACH提供
後疫情時代，大眾穿著喜好越來越往方便、舒適風格靠攏，在經歷過長期處處「受限」的生活，這樣的穿著也反映出對穿搭自由度的追求。秋季COACH Forever 2系列就在這樣的架構下透過混搭創造出個人魅力。圖／COACH提供
秋季COACH Forever 2系列。圖／COACH提供
秋季COACH Forever 2系列。圖／COACH提供
大象刺繡皮夾，9,900元。圖／COACH提供
大象刺繡皮夾，9,900元。圖／COACH提供
動物圖樣羊毛衫，16,800元。圖／COACH提供
動物圖樣羊毛衫，16,800元。圖／COACH提供
後疫情時代，大眾穿著喜好越來越往方便、舒適風格靠攏，在經歷過長期處處「受限」的生活，這樣的穿著也反映出對穿搭自由度的追求。秋季COACH Forever 2系列就在這樣的架構下透過混搭創造出個人魅力。圖／COACH提供
後疫情時代，大眾穿著喜好越來越往方便、舒適風格靠攏，在經歷過長期處處「受限」的生活，這樣的穿著也反映出對穿搭自由度的追求。秋季COACH Forever 2系列就在這樣的架構下透過混搭創造出個人魅力。圖／COACH提供
小鴨Rogue手袋，19,800元。圖／COACH提供
小鴨Rogue手袋，19,800元。圖／COACH提供
陳邦瑜 (男) Shearling大衣10萬5,800元，法蘭絨格紋襯衫12,800元，Hitch條紋後背包29,800元，CitySole高筒靴14,800元。蔣蘋 (女) 羊毛長大衣32,800元，紅色印花短袖襯衫洋裝25,800元，Coach Soft Tabby單肩手袋16,800元，樂福高跟鞋8,500元。圖／COACH提供
陳邦瑜 (男) Shearling大衣10萬5,800元，法蘭絨格紋襯衫12,800元，Hitch條紋後背包29,800元，CitySole高筒靴14,800元。蔣蘋 (女) 羊毛長大衣32,800元，紅色印花短袖襯衫洋裝25,800元，Coach Soft Tabby單肩手袋16,800元，樂福高跟鞋8,500元。圖／COACH提供
大象Rogue手袋，19,800元。圖／COACH提供
大象Rogue手袋，19,800元。圖／COACH提供
印花洋裝，28,800元。圖／COACH提供
印花洋裝，28,800元。圖／COACH提供
陳邦瑜 (男) 迷彩印花有機棉連帽外套8,900元，迷彩印花有機棉口袋T恤5,900元，有機棉運動長褲7,500元，LEAGUE迷彩印花翻蓋式後背包28,800元，CITYSOLE COURT迷彩印花休閒鞋9,500元。蔣蘋 (女) 法蘭絨格紋襯衫11,800元，米奇毛衣16,800元，紅色燈芯絨長褲11,800元，綠底撞色短靴13,800元，Rogue 25動物圖騰拼接手袋35,800元。圖／COACH提供
陳邦瑜 (男) 迷彩印花有機棉連帽外套8,900元，迷彩印花有機棉口袋T恤5,900元，有機棉運動長褲7,500元，LEAGUE迷彩印花翻蓋式後背包28,800元，CITYSOLE COURT迷彩印花休閒鞋9,500元。蔣蘋 (女) 法蘭絨格紋襯衫11,800元，米奇毛衣16,800元，紅色燈芯絨長褲11,800元，綠底撞色短靴13,800元，Rogue 25動物圖騰拼接手袋35,800元。圖／COACH提供

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