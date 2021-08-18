大象、小鴨加米奇 COACH秋季可愛動物園超療癒

後疫情時代，大眾穿著喜好越來越往方便、舒適風格靠攏，在經歷過長期處處「受限」的生活，這樣的穿著也反映出對穿搭自由度的追求。秋季COACH Forever 2系列就在這樣的架構下透過混搭創造出個人魅力，生活化的穿衣哲學將室內與戶外的風格結合，主打寬鬆輪廓、推疊層次穿搭，充分展現創意靈感。

女裝部分，復古質感的印花洋裝呈現出清新的田園風情，搭配長大衣或針織外套舒適慵懶，像是彰顯隨意套了一件外衣出門的那種瀟灑性格，時髦就在不經之中自然呈現。有著迪士尼米奇、農舍和花園等可愛圖樣毛衣，更顯溫暖討喜。男裝則是主打經過特別染色處理的撞色皮革飛行員夾克，以及用Shearling剪羊毛和羊羔皮革打造的雙面大衣。此外，本季更與Schott NYC合作，結合兩大品牌經典元素及粗曠風格推出聯名系列。COACH camo系列則把Wild Beast圖案印花重新命名為Camo Print迷彩印花，並改以黃及綠色彩詮釋經典水滴式豹紋印花，展現出狂野時髦的街頭風格。而本季的Signature緹花織布更以有機棉和回收聚酯纖維混紡製成，提倡友善環境理念。