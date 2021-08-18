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完美呈現畫作筆觸！夏姿攜手張淑芬 把藝術變時尚

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
台灣知名畫家、台積電慈善基金會董事長張淑芬（右）和設計師王陳彩霞。圖／SHIATZY CHEN夏姿．陳提供
台灣知名畫家、台積電慈善基金會董事長張淑芬（右）和設計師王陳彩霞。圖／SHIATZY CHEN夏姿．陳提供

台灣時尚品牌SHIATZY CHEN夏姿．陳發表2022早春系列作品，本季創作主題非常特別，是以台灣知名畫家、台積電慈善基金會董事長張淑芬的畫作為靈感，透過不同布料、色彩與細節材料的組合，重新詮釋平面畫作的魅力，並結合沙龍特展與慈善義賣，帶來滿滿的愛與關懷。

台灣知名畫家、台積電慈善基金會董事長張淑芬（右）和設計師王陳彩霞。圖／SHIATZY CHEN夏姿．陳提供
台灣知名畫家、台積電慈善基金會董事長張淑芬（右）和設計師王陳彩霞。圖／SHIATZY CHEN夏姿．陳提供

SHIATZY CHEN夏姿．陳創辦人、設計師王陳彩霞（人稱王太）和張淑芬本來就是好友，這次王太從好友的眾多創作中挑選了兩幅作品《茁》、《綻蕊》成為2022早春系列的設計主題，不只是完整呈現畫作的構圖與表現技法，更透過不同色調的重新演繹，以及各種細節差異來賦予躍上服裝的畫作新的生命。像是用刺繡、印花、亮片、珠飾、繡線和緹花等方式來勾勒出畫作的一筆一畫，呈現在男女裝、絲巾、包款等單品上。

張淑芬透露，當她看到自己的畫呈現在服裝上時，真的覺得很感動，「而且更佩服王太，也顛覆我以前對夏姿的印象。」她表示以前就是覺得SHIATZY CHEN夏姿．陳的衣服「很好搭，很能代表台灣」，但這次看到王太把自己的畫作變成衣服，讓她看到的是品牌嶄新的另一面，「他們沒有改掉我本人創作的東西，但用的呈現方式是夏姿的方式，是一種美化，把死死的一幅畫變成活的東西，我甚至覺得我的畫作趕不上變成衣服後的成品。」

王太解釋，當初她在張淑芬的畫室選了好久，之所以選擇《茁》、《綻蕊》兩幅畫，主要是因為很有張力和個性。而因為疫情緣故，這次的創作過程比以往花了更多時間，和義大利COMO布料工匠的溝通來回就二十幾次，花費整整一年的創作時間，也做了很多技術面的突破。她也透露，過程中她享有百分之百的創作自由度，「我這個人就是這樣，要我做事就是要信任我。」也因為不互相干涉，最終的成果也讓兩人都很滿意。

這次SHIATZY CHEN夏姿．陳將在品牌中山旗艦店舉辦為期一個月的《茁韻》沙龍特展，展出以《茁》、《綻蕊》兩幅畫為創作靈感的作品系列，並推出三款限量絲巾做為《愛．點亮》義賣商品，所得將捐予台積電慈善基金會，幫助需要的學童。

SHIATZY CHEN夏姿．陳 《茁韻》沙龍特展

日期：2021年8月18日 (三) - 9月17日 (五)

時間：11:00 AM - 8:00 PM

地點：SHIATZY CHEN夏姿．陳 中山旗艦店（台北市中山北路二段49-1號4-5樓）

限量獨家絲巾，6,800元。圖／SHIATZY CHEN夏姿．陳提供
限量獨家絲巾，6,800元。圖／SHIATZY CHEN夏姿．陳提供
由《茁》為靈感創造的單品。圖／SHIATZY CHEN夏姿．陳提供
由《茁》為靈感創造的單品。圖／SHIATZY CHEN夏姿．陳提供
SHIATZY CHEN夏姿．陳 《茁韻》沙龍特展。圖／SHIATZY CHEN夏姿．陳提供
SHIATZY CHEN夏姿．陳 《茁韻》沙龍特展。圖／SHIATZY CHEN夏姿．陳提供
台灣知名畫家、台積電慈善基金會董事長張淑芬。圖／SHIATZY CHEN夏姿．陳提供
台灣知名畫家、台積電慈善基金會董事長張淑芬。圖／SHIATZY CHEN夏姿．陳提供
SHIATZY CHEN夏姿．陳 《茁韻》沙龍特展。圖／SHIATZY CHEN夏姿．陳提供
SHIATZY CHEN夏姿．陳 《茁韻》沙龍特展。圖／SHIATZY CHEN夏姿．陳提供
SHIATZY CHEN夏姿．陳 《茁韻》沙龍特展。圖／SHIATZY CHEN夏姿．陳提供
SHIATZY CHEN夏姿．陳 《茁韻》沙龍特展。圖／SHIATZY CHEN夏姿．陳提供
限量獨家絲巾，6,800元。圖／SHIATZY CHEN夏姿．陳提供
限量獨家絲巾，6,800元。圖／SHIATZY CHEN夏姿．陳提供
SHIATZY CHEN夏姿．陳 《茁韻》沙龍特展。圖／SHIATZY CHEN夏姿．陳提供
SHIATZY CHEN夏姿．陳 《茁韻》沙龍特展。圖／SHIATZY CHEN夏姿．陳提供
限量獨家絲巾，6,800元。圖／SHIATZY CHEN夏姿．陳提供
限量獨家絲巾，6,800元。圖／SHIATZY CHEN夏姿．陳提供

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