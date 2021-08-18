完美呈現畫作筆觸！夏姿攜手張淑芬 把藝術變時尚

台灣時尚品牌SHIATZY CHEN夏姿．陳發表2022早春系列作品，本季創作主題非常特別，是以台灣知名畫家、台積電慈善基金會董事長張淑芬的畫作為靈感，透過不同布料、色彩與細節材料的組合，重新詮釋平面畫作的魅力，並結合沙龍特展與慈善義賣，帶來滿滿的愛與關懷。 台灣知名畫家、台積電慈善基金會董事長張淑芬（右）和設計師王陳彩霞。圖／SHIATZY CHEN夏姿．陳提供

SHIATZY CHEN夏姿．陳創辦人、設計師王陳彩霞（人稱王太）和張淑芬本來就是好友，這次王太從好友的眾多創作中挑選了兩幅作品《茁》、《綻蕊》成為2022早春系列的設計主題，不只是完整呈現畫作的構圖與表現技法，更透過不同色調的重新演繹，以及各種細節差異來賦予躍上服裝的畫作新的生命。像是用刺繡、印花、亮片、珠飾、繡線和緹花等方式來勾勒出畫作的一筆一畫，呈現在男女裝、絲巾、包款等單品上。

張淑芬透露，當她看到自己的畫呈現在服裝上時，真的覺得很感動，「而且更佩服王太，也顛覆我以前對夏姿的印象。」她表示以前就是覺得SHIATZY CHEN夏姿．陳的衣服「很好搭，很能代表台灣」，但這次看到王太把自己的畫作變成衣服，讓她看到的是品牌嶄新的另一面，「他們沒有改掉我本人創作的東西，但用的呈現方式是夏姿的方式，是一種美化，把死死的一幅畫變成活的東西，我甚至覺得我的畫作趕不上變成衣服後的成品。」

王太解釋，當初她在張淑芬的畫室選了好久，之所以選擇《茁》、《綻蕊》兩幅畫，主要是因為很有張力和個性。而因為疫情緣故，這次的創作過程比以往花了更多時間，和義大利COMO布料工匠的溝通來回就二十幾次，花費整整一年的創作時間，也做了很多技術面的突破。她也透露，過程中她享有百分之百的創作自由度，「我這個人就是這樣，要我做事就是要信任我。」也因為不互相干涉，最終的成果也讓兩人都很滿意。

這次SHIATZY CHEN夏姿．陳將在品牌中山旗艦店舉辦為期一個月的《茁韻》沙龍特展，展出以《茁》、《綻蕊》兩幅畫為創作靈感的作品系列，並推出三款限量絲巾做為《愛．點亮》義賣商品，所得將捐予台積電慈善基金會，幫助需要的學童。

SHIATZY CHEN夏姿．陳 《茁韻》沙龍特展 日期：2021年8月18日 (三) - 9月17日 (五) 時間：11:00 AM - 8:00 PM 地點：SHIATZY CHEN夏姿．陳 中山旗艦店（台北市中山北路二段49-1號4-5樓）

限量獨家絲巾，6,800元。圖／SHIATZY CHEN夏姿．陳提供

由《茁》為靈感創造的單品。圖／SHIATZY CHEN夏姿．陳提供

SHIATZY CHEN夏姿．陳 《茁韻》沙龍特展。圖／SHIATZY CHEN夏姿．陳提供

台灣知名畫家、台積電慈善基金會董事長張淑芬。圖／SHIATZY CHEN夏姿．陳提供

SHIATZY CHEN夏姿．陳 《茁韻》沙龍特展。圖／SHIATZY CHEN夏姿．陳提供

SHIATZY CHEN夏姿．陳 《茁韻》沙龍特展。圖／SHIATZY CHEN夏姿．陳提供

限量獨家絲巾，6,800元。圖／SHIATZY CHEN夏姿．陳提供

SHIATZY CHEN夏姿．陳 《茁韻》沙龍特展。圖／SHIATZY CHEN夏姿．陳提供