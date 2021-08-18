open it「創意瑪德蓮」、日香「咖啡菠蘿生吐司」登場

麵包控、甜點控最近又有新選擇了！niko bakery日香高級吐司專門店本季新推出「咖啡菠蘿生吐司」，藉由菠蘿與吐司的多重結合，帶來豐富的口感與咖啡香。全新登場的「open it」，則是主打特殊口味的瑪德蓮，首波就推出荔香莓瑰、焙香茉莉等6種口味的瑪德蓮，甚至還有「鳳梨酥瑪德蓮」限定登場，讓甜食愛好者感受新意。

「日香」乃是由富錦樹集團創辦人吳羽傑與烘焙職人武子靖所於2020年所創立的烘焙品牌，主打具有保溼、綿密感的「美肌生吐司」，另外還有元氣生吐司、黑糖冬瓜生吐司等不同口味。日香近期也積極跨界合作，推出泰式奶茶生吐司、微醺生吐司等不同口味。

此次新推出的「咖啡菠蘿生吐司」使用咖啡吐司作為本體，並利用咖啡菠蘿包裹外層；切片回烤後，可以吃到宛若餅乾般的菠蘿酥皮與附有彈性的柔軟吐司，一次享受多層次的口感，並且還有著濃郁的咖啡香氣與萊姆酒淡淡的尾韻，每條200元。

全新成立的瑪德蓮品牌「open it」，由高雄法絨法式手工甜點店（Velvet Patisserie）的甜點師Vicky擔任研發主廚，透過法式原料與台灣食材的組合，為瑪德蓮帶來更多的變化。首波推出的工匠系列，推出荔香莓瑰、焙香茉莉、焦糖菓菓、提拉米蘇、蜜蜜青檸、法式原味等口味，以及中秋限定版本鳳梨酥2.0。

以「荔香莓瑰」瑪德蓮為例，特選南投有機玫瑰花醬與白巧克力結合，擁有玫瑰色貝殼外表，入口還能嚐到覆盆子的顆粒咬感及荔枝酒、玫瑰清香；「焦糖菓菓」瑪德蓮，以法國鹽之花展現微鹹焦糖香氣，搭配開心果的爽脆口感，並還有麻糬內餡帶來驚喜。至於中秋限定的鳳梨酥口味瑪德蓮，選用八卦山土鳳梨為內餡，有著台法混血的基因與酸中帶甜的平衡感。