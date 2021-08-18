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open it「創意瑪德蓮」、日香「咖啡菠蘿生吐司」登場

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
niko bakery日香高級吐司專門店本季新推出「咖啡菠蘿生吐司」，每條200元。圖／niko bakery日香高級吐司專門店提供
niko bakery日香高級吐司專門店本季新推出「咖啡菠蘿生吐司」，每條200元。圖／niko bakery日香高級吐司專門店提供

麵包控、甜點控最近又有新選擇了！niko bakery日香高級吐司專門店本季新推出「咖啡菠蘿生吐司」，藉由菠蘿與吐司的多重結合，帶來豐富的口感與咖啡香。全新登場的「open it」，則是主打特殊口味的瑪德蓮，首波就推出荔香莓瑰、焙香茉莉等6種口味的瑪德蓮，甚至還有「鳳梨酥瑪德蓮」限定登場，讓甜食愛好者感受新意。

「日香」乃是由富錦樹集團創辦人吳羽傑與烘焙職人武子靖所於2020年所創立的烘焙品牌，主打具有保溼、綿密感的「美肌生吐司」，另外還有元氣生吐司、黑糖冬瓜生吐司等不同口味。日香近期也積極跨界合作，推出泰式奶茶生吐司、微醺生吐司等不同口味。

此次新推出的「咖啡菠蘿生吐司」使用咖啡吐司作為本體，並利用咖啡菠蘿包裹外層；切片回烤後，可以吃到宛若餅乾般的菠蘿酥皮與附有彈性的柔軟吐司，一次享受多層次的口感，並且還有著濃郁的咖啡香氣與萊姆酒淡淡的尾韻，每條200元。

全新成立的瑪德蓮品牌「open it」，由高雄法絨法式手工甜點店（Velvet Patisserie）的甜點師Vicky擔任研發主廚，透過法式原料與台灣食材的組合，為瑪德蓮帶來更多的變化。首波推出的工匠系列，推出荔香莓瑰、焙香茉莉、焦糖菓菓、提拉米蘇、蜜蜜青檸、法式原味等口味，以及中秋限定版本鳳梨酥2.0。

以「荔香莓瑰」瑪德蓮為例，特選南投有機玫瑰花醬與白巧克力結合，擁有玫瑰色貝殼外表，入口還能嚐到覆盆子的顆粒咬感及荔枝酒、玫瑰清香；「焦糖菓菓」瑪德蓮，以法國鹽之花展現微鹹焦糖香氣，搭配開心果的爽脆口感，並還有麻糬內餡帶來驚喜。至於中秋限定的鳳梨酥口味瑪德蓮，選用八卦山土鳳梨為內餡，有著台法混血的基因與酸中帶甜的平衡感。

open it瑪德蓮自8月20日起開始販售，綜合6入580元、單口味6入580元，原味6入則為480元，消費滿1,300元可享免運、滿1750元可享免運並加贈品牌手機氣囊支架1個。另外9月1日至10月4日期間，也會於高雄漢神巨蛋快閃亮相。

open it瑪德蓮首波推出荔香莓瑰、焙香茉莉、焦糖菓菓、提拉米蘇、蜜蜜青檸、法式原味等多種口味。圖／open it提供
open it瑪德蓮首波推出荔香莓瑰、焙香茉莉、焦糖菓菓、提拉米蘇、蜜蜜青檸、法式原味等多種口味。圖／open it提供
open it瑪德蓮自8月20日起開始販售，綜合6入580元、單口味6入580元，原味6入則為480元。圖／open it提供
open it瑪德蓮自8月20日起開始販售，綜合6入580元、單口味6入580元，原味6入則為480元。圖／open it提供

鳳梨酥 咖啡 甜點

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