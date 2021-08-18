聽新聞
test
0:00 / 0:00
瑪丹娜63大壽「自帶物理聖母光」 超狂頭飾原來他設計
巨星瑪丹娜今年選擇於亞得里亞海岸邊的義大利度假勝地普利亞（Puglia）的歡慶63歲的生日，身為超級天后的壽星，全身混搭香奈兒、凡賽斯、Burberry等名牌，滿滿的戒指項鍊與耳環，各種珠光寶氣不在話下，不過最大的焦點talking piece，絕對是她「自戴物理聖母光」、猶如從頭周圍散發光芒的驚人頭飾。這是瑪丹娜向號稱「印尼時尚教父」的設計師Rinaldy Yunardi訂製的頭飾。
Rinaldy Yunardi自1996年創立自己的同名品牌，從傳統印尼新娘的頭飾出發，過人的才華結合大膽又精緻的細節，迅速將傳統的頭飾拓展為時尚配件，除了頭飾和各種飾品，他甚至跨足燈光設計。好萊塢早就注意到這位才華洋溢的時尚設計師，包括女神卡卡（Lady Gaga）、凱蒂派瑞（Katy Perry）等巨星都曾配戴過他的作品，超級富豪家族卡達珊也是他的忠實客戶，凡是派對、生日造型都少不了Rinaldy Yunardi。台灣第一名模林志玲也曾於公開場合配戴他的帽子。
作品深具舞台效果的Rinaldy Yunardi也是許多天王天后經典演場會造型的幕後功臣，例如蔡依林、濱崎步、郭富城以及鄭秀文的誇張造型都是向他訂製的。也因為舞台效果好，許多頭飾又能遮蔽臉孔，他也為陸綜「蒙面歌王」做過多驚人的造型。浮誇的面罩在口罩很難離身的時代絕對會繼續是焦點，今年即將於9月13日登場的MET GALA上，他會推出什麼樣的作品，也相當令人期待。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言