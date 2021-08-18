瑪丹娜63大壽「自帶物理聖母光」 超狂頭飾原來他設計

巨星瑪丹娜今年選擇於亞得里亞海岸邊的義大利度假勝地普利亞（Puglia）的歡慶63歲的生日，身為超級天后的壽星，全身混搭香奈兒、凡賽斯、Burberry等名牌，滿滿的戒指項鍊與耳環，各種珠光寶氣不在話下，不過最大的焦點talking piece，絕對是她「自戴物理聖母光」、猶如從頭周圍散發光芒的驚人頭飾。這是瑪丹娜向號稱「印尼時尚教父」的設計師Rinaldy Yunardi訂製的頭飾。

Rinaldy Yunardi自1996年創立自己的同名品牌，從傳統印尼新娘的頭飾出發，過人的才華結合大膽又精緻的細節，迅速將傳統的頭飾拓展為時尚配件，除了頭飾和各種飾品，他甚至跨足燈光設計。好萊塢早就注意到這位才華洋溢的時尚設計師，包括女神卡卡（Lady Gaga）、凱蒂派瑞（Katy Perry）等巨星都曾配戴過他的作品，超級富豪家族卡達珊也是他的忠實客戶，凡是派對、生日造型都少不了Rinaldy Yunardi。台灣第一名模林志玲也曾於公開場合配戴他的帽子。