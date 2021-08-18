快訊

當東奧激情過後 他指出幾個延續的觀察指標

聽新聞
test
0:00 / 0:00

瑪丹娜63大壽「自帶物理聖母光」 超狂頭飾原來他設計

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
瑪丹娜歡慶63歲生日，配戴Rinaldy Yunardi訂製頭飾。圖／取自IG @madonna
瑪丹娜歡慶63歲生日，配戴Rinaldy Yunardi訂製頭飾。圖／取自IG @madonna

巨星瑪丹娜今年選擇於亞得里亞海岸邊的義大利度假勝地普利亞（Puglia）的歡慶63歲的生日，身為超級天后的壽星，全身混搭香奈兒、凡賽斯、Burberry等名牌，滿滿的戒指項鍊與耳環，各種珠光寶氣不在話下，不過最大的焦點talking piece，絕對是她「自戴物理聖母光」、猶如從頭周圍散發光芒的驚人頭飾。這是瑪丹娜向號稱「印尼時尚教父」的設計師Rinaldy Yunardi訂製的頭飾。

Rinaldy Yunardi自1996年創立自己的同名品牌，從傳統印尼新娘的頭飾出發，過人的才華結合大膽又精緻的細節，迅速將傳統的頭飾拓展為時尚配件，除了頭飾和各種飾品，他甚至跨足燈光設計。好萊塢早就注意到這位才華洋溢的時尚設計師，包括女神卡卡（Lady Gaga）、凱蒂派瑞（Katy Perry）等巨星都曾配戴過他的作品，超級富豪家族卡達珊也是他的忠實客戶，凡是派對、生日造型都少不了Rinaldy Yunardi。台灣第一名模林志玲也曾於公開場合配戴他的帽子。

作品深具舞台效果的Rinaldy Yunardi也是許多天王天后經典演場會造型的幕後功臣，例如蔡依林、濱崎步、郭富城以及鄭秀文的誇張造型都是向他訂製的。也因為舞台效果好，許多頭飾又能遮蔽臉孔，他也為陸綜「蒙面歌王」做過多驚人的造型。浮誇的面罩在口罩很難離身的時代絕對會繼續是焦點，今年即將於9月13日登場的MET GALA上，他會推出什麼樣的作品，也相當令人期待。

郭富城2016年演場會上多個造型都搭配不同的Rinaldy Yunardi訂製頭飾。圖／取自IG @rinaldyyunardiofficial
郭富城2016年演場會上多個造型都搭配不同的Rinaldy Yunardi訂製頭飾。圖／取自IG @rinaldyyunardiofficial
林志玲配戴Rinaldy Yunardi訂製的頭飾。圖／取自IG @rinaldyyunardiofficial
林志玲配戴Rinaldy Yunardi訂製的頭飾。圖／取自IG @rinaldyyunardiofficial
阿妹也曾配戴Rinaldy Yunardi的作品。圖／取自IG @rinaldyyunardiofficial
阿妹也曾配戴Rinaldy Yunardi的作品。圖／取自IG @rinaldyyunardiofficial
有「印尼時尚教父」之稱的Rinaldy Yunardi，以頭飾聞名好萊塢。圖／取自IG @rinaldyyunardi
有「印尼時尚教父」之稱的Rinaldy Yunardi，以頭飾聞名好萊塢。圖／取自IG @rinaldyyunardi
瑪丹娜歡慶63歲生日，配戴Rinaldy Yunardi訂製頭飾。圖／取自IG @madonna
瑪丹娜歡慶63歲生日，配戴Rinaldy Yunardi訂製頭飾。圖／取自IG @madonna
Niki Minaj在MV中配戴Rinaldy Yunardi的作品。圖／取自IG @rinaldyyunardi
Niki Minaj在MV中配戴Rinaldy Yunardi的作品。圖／取自IG @rinaldyyunardi
瑪丹娜歡慶63歲生日，配戴Rinaldy Yunardi訂製頭飾。圖／取自IG @madonna
瑪丹娜歡慶63歲生日，配戴Rinaldy Yunardi訂製頭飾。圖／取自IG @madonna
卡達珊家族的超模Kendall Jenner配戴Rinaldy Yunardi訂製頭飾慶生。圖／取自IG @rinaldyyunardi
卡達珊家族的超模Kendall Jenner配戴Rinaldy Yunardi訂製頭飾慶生。圖／取自IG @rinaldyyunardi
Lady Gaga也曾配戴Rinaldy Yunardi訂製頭飾。圖／取自IG @rinaldyyunardi
Lady Gaga也曾配戴Rinaldy Yunardi訂製頭飾。圖／取自IG @rinaldyyunardi
Rinaldy Yunardi為瑪丹娜訂製的生日頭飾。圖／取自IG @rinaldyyunardi
Rinaldy Yunardi為瑪丹娜訂製的生日頭飾。圖／取自IG @rinaldyyunardi
香港天后鄭秀文演唱會時配戴向Rinaldy Yunardi訂製的頭飾。圖／取自IG @rinaldyyunardiofficial
香港天后鄭秀文演唱會時配戴向Rinaldy Yunardi訂製的頭飾。圖／取自IG @rinaldyyunardiofficial
有「印尼時尚教父」之稱的Rinaldy Yunardi，以頭飾聞名好萊塢。圖／取自IG @rinaldyyunardi
有「印尼時尚教父」之稱的Rinaldy Yunardi，以頭飾聞名好萊塢。圖／取自IG @rinaldyyunardi
瑪丹娜歡慶63歲生日，配戴Rinaldy Yunardi訂製頭飾。圖／取自IG @madonna
瑪丹娜歡慶63歲生日，配戴Rinaldy Yunardi訂製頭飾。圖／取自IG @madonna
瑪丹娜歡慶63歲生日，配戴Rinaldy Yunardi訂製頭飾，猶如自帶（物理的）光芒。圖／取自IG @madonna
瑪丹娜歡慶63歲生日，配戴Rinaldy Yunardi訂製頭飾，猶如自帶（物理的）光芒。圖／取自IG @madonna
瑪丹娜歡慶63歲生日，配戴Rinaldy Yunardi訂製頭飾。圖／取自IG @madonna
瑪丹娜歡慶63歲生日，配戴Rinaldy Yunardi訂製頭飾。圖／取自IG @madonna
PINK配戴的耳環也出自Rinaldy Yunardi之手。圖／取自IG @rinaldyyunardi
PINK配戴的耳環也出自Rinaldy Yunardi之手。圖／取自IG @rinaldyyunardi

印尼

延伸閱讀

110公分長腿不科學！「韓國第一腿精」宣美登封大開高衩，盤點她性感嫵媚的高衩時尚

古力娜扎唐裝造型美哭網友 直呼「這是穿越了吧！」 神級側顏照更撩人

陸網「這不就是花仙子嗎？」 迪麗熱巴登封奇幻造型美出新境界 宛如真人版愛麗絲夢遊仙境

老闆公休打疫苗 告示拼錯字網友笑翻：闆娘拳頭硬了

相關新聞

多元混搭 光影交織下的英倫工業風住宅

近年工業風裝潢演化出許多不同形式，從奢華摩登的元素，至簡約北歐風的混搭，本案中設計師以英倫軟件切入，將看似無法融合的風格歸化體現於畫面之中，自然演繹工業風的多元可能。

來自佛羅倫斯的百年精工 打造甜蜜廚房的完美心願

佳霆實業引進一系列國際品牌　滿足打造甜蜜廚房的心願佳霆實業誕生於50 年歷史的企業集團的滋養，從傳統中誕生並伴隨著新世代的演進...

大象、小鴨加米奇 COACH秋季可愛動物園超療癒

後疫情時代，大眾穿著喜好越來越往方便、舒適風格靠攏，在經歷過長期處處「受限」的生活，這樣的穿著也反映出對穿搭自由度的追求...

完美呈現畫作筆觸！夏姿攜手張淑芬 把藝術變時尚

台灣時尚品牌SHIATZY CHEN夏姿．陳發表2022早春系列作品，本季創作主題非常特別，是以台灣知名畫家、台積電慈善...

open it「創意瑪德蓮」、日香「咖啡菠蘿生吐司」登場

麵包控、甜點控最近又有新選擇了！niko bakery日香高級吐司專門店本季新推出「咖啡菠蘿生吐司」，藉由菠蘿與吐司的多...

瑪丹娜63大壽「自帶物理聖母光」 超狂頭飾原來他設計

巨星瑪丹娜今年選擇於亞得里亞海岸邊的義大利度假勝地普利亞（Puglia）的歡慶63歲的生日，身為超級天后的壽星，全身混搭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。