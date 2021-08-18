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荷包蛋咖啡太俏皮！7-11創意飲品漂浮可愛糖霜餅乾

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
CITY CAFE荷包蛋美式咖啡（大杯，冰／熱），售價60元；CITY CAFE荷包蛋拿鐵咖啡（大杯，冰／熱），售價70元。圖／7-ELEVEN提供
CITY CAFE荷包蛋美式咖啡（大杯，冰／熱），售價60元；CITY CAFE荷包蛋拿鐵咖啡（大杯，冰／熱），售價70元。圖／7-ELEVEN提供

咖啡是許多人日常生活中少不了的飲品，但你可有想過在咖啡裡加顆荷包蛋？7-ELEVEN全新開發創意飲品「CITY CAFE荷包蛋美式咖啡、拿鐵咖啡」，8月25日起將於超過6,200多家門市販售，在香濃的咖啡放上超萌的荷包蛋造型糖霜餅乾，漂浮在拿鐵或美式咖啡上，，微甜的糖霜餅乾可搭配咖啡，融入咖啡中感受綿密口感與苦甜融合的滋味，看著荷包蛋慢慢融化，相當療癒，荷包蛋造型糖霜餅單也可單獨食用、感受餅乾香氣與酥脆感，絕對是甜蜜又可愛的人氣打卡夯品。

此外，7-ELEVEN即日起於大台北、桃園地區超過1,500間門市限定販售兩款全新美式鬆餅，添加在地蓬萊米穀粉製成，餅皮蓬鬆有彈性，搭配不同口味內餡讓口感層次更豐富，也可以搭配水果、生菜沙拉或自行加入炒蛋等鹹食，自製美味早午餐，或是一層層堆疊後，用刀叉切來享用，加倍滿足。其中「蜂蜜奶霜雙餡鬆餅」選用蜜蜂工坊龍眼蜜搭配鹹香奶油，有著鹹甜交錯的絕妙風味，售價35元；另一款「巧克力奶霜雙餡鬆餅」內餡使用超人氣的77巧克力醬、烤焙杏仁角，一口咬下可感受濃郁巧克力香氣，售價35元。

7-ELEVEN即日起於大台北、桃園地區超過1,500間門市限定販售「巧克力奶霜雙餡鬆餅」，內餡使用超人氣的77巧克力醬、烤焙杏仁角，售價35元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起於大台北、桃園地區超過1,500間門市限定販售「巧克力奶霜雙餡鬆餅」，內餡使用超人氣的77巧克力醬、烤焙杏仁角，售價35元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新開發創意飲品「CITY CAFE荷包蛋美式咖啡、拿鐵咖啡」，在香濃的咖啡放上超萌的荷包蛋造型糖霜餅乾。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新開發創意飲品「CITY CAFE荷包蛋美式咖啡、拿鐵咖啡」，在香濃的咖啡放上超萌的荷包蛋造型糖霜餅乾。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起於大台北、桃園地區超過1,500間門市限定販售「蜂蜜奶霜雙餡鬆餅」、「巧克力奶霜雙餡鬆餅」，打造美味下午茶或早餐組合，售價皆為35元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起於大台北、桃園地區超過1,500間門市限定販售「蜂蜜奶霜雙餡鬆餅」、「巧克力奶霜雙餡鬆餅」，打造美味下午茶或早餐組合，售價皆為35元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新開發創意飲品「CITY CAFE荷包蛋美式咖啡、拿鐵咖啡」，在香濃的咖啡放上超萌的荷包蛋造型糖霜餅乾。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新開發創意飲品「CITY CAFE荷包蛋美式咖啡、拿鐵咖啡」，在香濃的咖啡放上超萌的荷包蛋造型糖霜餅乾。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新開發創意飲品「CITY CAFE荷包蛋美式咖啡、拿鐵咖啡」，8月25日起將於超過6,200多家門市販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新開發創意飲品「CITY CAFE荷包蛋美式咖啡、拿鐵咖啡」，8月25日起將於超過6,200多家門市販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起於大台北、桃園地區超過1,500間門市限定販售「蜂蜜奶霜雙餡鬆餅」，選用蜜蜂工坊龍眼蜜搭配鹹香奶油，售價35元。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN即日起於大台北、桃園地區超過1,500間門市限定販售「蜂蜜奶霜雙餡鬆餅」，選用蜜蜂工坊龍眼蜜搭配鹹香奶油，售價35元。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN全新開發創意飲品「CITY CAFE荷包蛋美式咖啡、拿鐵咖啡」，在香濃的咖啡放上超萌的荷包蛋造型糖霜餅乾。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新開發創意飲品「CITY CAFE荷包蛋美式咖啡、拿鐵咖啡」，在香濃的咖啡放上超萌的荷包蛋造型糖霜餅乾。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起於大台北、桃園地區超過1,500間門市限定販售兩款全新美式鬆餅。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起於大台北、桃園地區超過1,500間門市限定販售兩款全新美式鬆餅。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新開發創意飲品「CITY CAFE荷包蛋美式咖啡、拿鐵咖啡」，8月25日起將於超過6,200多家門市販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新開發創意飲品「CITY CAFE荷包蛋美式咖啡、拿鐵咖啡」，8月25日起將於超過6,200多家門市販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起推出「CITY CAFE荷包蛋美式咖啡、拿鐵咖啡」，以及限店販售的兩款全新美式鬆餅。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN即日起推出「CITY CAFE荷包蛋美式咖啡、拿鐵咖啡」，以及限店販售的兩款全新美式鬆餅。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN即日起於大台北、桃園地區超過1,500間門市限定販售兩款全新美式鬆餅。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起於大台北、桃園地區超過1,500間門市限定販售兩款全新美式鬆餅。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新開發創意飲品「CITY CAFE荷包蛋美式咖啡、拿鐵咖啡」在香濃的咖啡放上超萌的荷包蛋造型糖霜餅乾，漂浮在拿鐵或美式咖啡上可愛又療癒。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN全新開發創意飲品「CITY CAFE荷包蛋美式咖啡、拿鐵咖啡」在香濃的咖啡放上超萌的荷包蛋造型糖霜餅乾，漂浮在拿鐵或美式咖啡上可愛又療癒。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN全新開發創意飲品「CITY CAFE荷包蛋美式咖啡、拿鐵咖啡」，在香濃的咖啡放上超萌的荷包蛋造型糖霜餅乾。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新開發創意飲品「CITY CAFE荷包蛋美式咖啡、拿鐵咖啡」，在香濃的咖啡放上超萌的荷包蛋造型糖霜餅乾。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「CITY CAFE荷包蛋美式咖啡、拿鐵咖啡」在香濃的咖啡放上超萌的荷包蛋造型糖霜餅乾，漂浮在拿鐵或美式咖啡上可愛又療癒。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN「CITY CAFE荷包蛋美式咖啡、拿鐵咖啡」在香濃的咖啡放上超萌的荷包蛋造型糖霜餅乾，漂浮在拿鐵或美式咖啡上可愛又療癒。記者陳立儀／攝影

咖啡 巧克力 桃園

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