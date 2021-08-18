聽新聞
test
0:00 / 0:00
荷包蛋咖啡太俏皮！7-11創意飲品漂浮可愛糖霜餅乾
咖啡是許多人日常生活中少不了的飲品，但你可有想過在咖啡裡加顆荷包蛋？7-ELEVEN全新開發創意飲品「CITY CAFE荷包蛋美式咖啡、拿鐵咖啡」，8月25日起將於超過6,200多家門市販售，在香濃的咖啡放上超萌的荷包蛋造型糖霜餅乾，漂浮在拿鐵或美式咖啡上，，微甜的糖霜餅乾可搭配咖啡，融入咖啡中感受綿密口感與苦甜融合的滋味，看著荷包蛋慢慢融化，相當療癒，荷包蛋造型糖霜餅單也可單獨食用、感受餅乾香氣與酥脆感，絕對是甜蜜又可愛的人氣打卡夯品。
此外，7-ELEVEN即日起於大台北、桃園地區超過1,500間門市限定販售兩款全新美式鬆餅，添加在地蓬萊米穀粉製成，餅皮蓬鬆有彈性，搭配不同口味內餡讓口感層次更豐富，也可以搭配水果、生菜沙拉或自行加入炒蛋等鹹食，自製美味早午餐，或是一層層堆疊後，用刀叉切來享用，加倍滿足。其中「蜂蜜奶霜雙餡鬆餅」選用蜜蜂工坊龍眼蜜搭配鹹香奶油，有著鹹甜交錯的絕妙風味，售價35元；另一款「巧克力奶霜雙餡鬆餅」內餡使用超人氣的77巧克力醬、烤焙杏仁角，一口咬下可感受濃郁巧克力香氣，售價35元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言