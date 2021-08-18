女孩們看過來！Onitsuka Tiger讓夢想成真 打造限量《灰姑娘》玻璃鞋

《仙履奇緣（灰姑娘）》是許多人耳熟能詳的童話故事，除了被改編成動畫之外，更多次被搬演至大銀幕。而迪士尼也將在今年9月上映全新《灰姑娘Cinderella》真人版電影，Onitsuka Tiger更把握機會和電影公司合作，打造當代概念「玻璃鞋」，滿足女孩們的夢想。

喜愛「灰姑娘」故事的人，必定會對Cinderella在午夜12點前，不得不離開與王子的相遇，而遺留下「玻璃鞋」的橋段念念不忘。而在新板的真人電影中，當然也重新被詮釋這段經典故事，「玻璃鞋」更成為每個對愛情懷抱夢想女孩的象徵。於是，日本運動時尚品牌Onitsuka Tiger便以此為概念推出《灰姑娘》聯名鞋，把優雅高跟鞋變成行動自如且無性別界限的潮鞋。採用P-TRAINER PRZM鞋型，鞋面正如童話裡的「玻璃鞋」閃爍著光芒，在不同角度都能映出相異的彩光，夢幻並帶有一絲未來感。為紀念本次聯名，鞋後印有皇冠、鞋舌與鞋底也分別印上Onitsuka Tiger與《灰姑娘》的徽標。並有專屬童話風格鞋盒與購物袋，讓「玻璃鞋」成為每位女孩的收藏品。

Onitsuka Tiger與電影公司合作，打造當代概念的灰姑娘「玻璃鞋」，滿足女孩們夢想。圖／Onitsuka Tiger提供

不愛甜美風格的女孩也別失望，繼前一波合作鞋款的引起關注後，Converse再度與暗黑教父Rick Owens的副線品牌DRKSHDW聯手，打造TURBOWPN全新限量聯名鞋。此次，為了凸顯誇張且扭曲的幾何結構比例，並基於Weapon招牌輪廓，保留原先鞋底線條，搭載經典Y-Bar設計，將鞋底高度升級。採用CX發泡鞋墊提供持久支撐，帶出舒適腳感體驗。全鞋選用黑色皮質鞋面，延續TURBODRK Chuck 70拉長的鞋舌設計，並綴以訂製編織標籤，展現Rick Owens其獨特的藝術表達形式。

Converse x DRKSHDW TURBOWPN聯名鞋6,280元。圖／Converse提供