搬家不是歇業！世界咖啡冠軍王策VWI創始店 9月後搬遷

由2017年世界咖啡沖煮大賽冠軍王策所經營的VWI by CHADWANG創始店，日前在官方臉書發出「Farewell 36-8」公告，媒體誤以為位於台北市復興南路一段36-8號的創始店將熄燈；不過VWI by CHADWANG隨即官方臉書發出「搬家不是歇業啦！」聲明，媒體先前的「熄燈說」，顯然是誤會一場。

VWI by CHADWANG透過官方臉書表示：「昨天CHAD發布了VWI復興店要搬遷的訊息，一覺醒來居然上了各大媒體，真是讓我們受寵若驚。也有很多VWI的老朋友新朋友們很緊張，擔心咖啡斷糧。請大家不要擔心唷，我們只是要搬家啦！」

VWI by CHADWANG的新店址，會在忠孝復興商圈，距離創始店原址，只有幾步之遙，將會在適當時機公佈地點。目前的36-8號，還是會持續供應內用與外帶至9月5日，「大家真的不用恐慌。」