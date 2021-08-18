聽新聞
test
0:00 / 0:00
搬家不是歇業！世界咖啡冠軍王策VWI創始店 9月後搬遷
由2017年世界咖啡沖煮大賽冠軍王策所經營的VWI by CHADWANG創始店，日前在官方臉書發出「Farewell 36-8」公告，媒體誤以為位於台北市復興南路一段36-8號的創始店將熄燈；不過VWI by CHADWANG隨即官方臉書發出「搬家不是歇業啦！」聲明，媒體先前的「熄燈說」，顯然是誤會一場。
VWI by CHADWANG透過官方臉書表示：「昨天CHAD發布了VWI復興店要搬遷的訊息，一覺醒來居然上了各大媒體，真是讓我們受寵若驚。也有很多VWI的老朋友新朋友們很緊張，擔心咖啡斷糧。請大家不要擔心唷，我們只是要搬家啦！」
VWI by CHADWANG的新店址，會在忠孝復興商圈，距離創始店原址，只有幾步之遙，將會在適當時機公佈地點。目前的36-8號，還是會持續供應內用與外帶至9月5日，「大家真的不用恐慌。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言