隨性畫出裸光美肌！香奈兒全新微滴泡泡腮紅散發優雅美

健康又迷人的臉龐光彩，最能呈現女人的自然與清新美，香奈兒從2013年起，推出時尚裸光系列彩妝，為女人創造出自然裸妝的風格，不過分的濃厚妝感，以自然、裸光的彩妝手法，讓化妝增添女人自信，也不會增加肌膚負擔，成為不少女人裸妝的首選。今年香奈兒要讓女人的臉頰上，閃耀優雅的光彩，全新推出的時尚裸光微滴泡泡腮紅，帶來精緻粉嫩的新妝容感。

由香奈兒彩妝創作工作室、研究團隊共同研發的時尚裸光微滴泡泡腮紅，採用來自山茶花保濕系列首創的微流體科技，以微滴粒子組成薄透水凝質地，用手指就能夠畫出腮紅，特殊的水凝質地與色素粒子，一上臉頰，就能創造澎潤妝效，另加入羅望子萃取，可以維持肌膚水分平衡，共推蜜桃、櫻粉、粉紅、珊瑚四種色選。微滴泡泡腮紅8月20日於香奈兒線上美妝店、101化妝品精品店、京站概念店上市，8月27日全台各專櫃上市。

化妝也不一定步驟繁複，使用時尚裸光微滴泡泡腮紅，可以用指腹輕拍於兩頰上，就能暈染出粉嫩妝感，再依照需求疊擦，或可搭配Nº104香奈兒多功能補妝刷堆疊。