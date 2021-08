莉莉柯林斯卡地亞好友升級大使！美照激似奧黛麗赫本

好萊塢演員莉莉柯林斯(Lily Collins)多年以來都是法國精品卡地亞(CARTIER)的品牌摯友,出席各大紅毯以及私服穿搭都將長配戴卡地亞的珠寶與腕表。卡地亞於今日宣佈,這個「友達以上」的密切合作正式升級,以「艾蜜莉在巴黎」二度獲得金球獎提名的莉莉柯林斯,將同時出任卡地亞Clash [Un]limited珠寶系列及Double C de Cartier肩揹包的形象大使。

在全新的形象廣告中,身穿卡地亞標誌性鮮紅色服裝的莉莉柯林斯,獨特的優雅氣質更讓人想起傳奇女星奧黛麗赫本,同時又展現絕對的當代活力,完美演繹了卡地亞新品的特質。她所代言的Clash [Un]Limited系列限量版珠寶顛覆傳統美學,以極致張力與對比效果展現獨到設計的雙重魅力,無論是幾何線條,還是立體造型,都精彩彰顯了自由不羈而古典優雅兩種截然不同的態度。「成為卡地亞一分子,就像加入了一個特立獨行、自由無束的群體,大家都展現了獨特個性的強大力量。卡地亞就如同巴黎一樣,完美演繹法式高雅風範,」莉莉柯林斯表示。

而她所代言的Double C de Cartier鍊帶肩揹包系列,也將於9月起推出全新款式和全新色彩,其中氣質小清新的薄荷綠色包款將由SOGO復興館專賣店獨家販售。Double C de Cartier肩揹包的特色在於以品牌字首字母雙C交織的圖案裝飾整體純淨俐落的優雅線條,充分突顯造型美感。新款Double C de Cartier肩揹包的矚目之處在於可肩揹或斜揹的珠寶鍊帶,在既有的黑、紅、粉色之外,推出全新卡布里藍和薄荷綠。