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莉莉柯林斯卡地亞好友升級大使！美照激似奧黛麗赫本

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
卡地亞Double C de Cartier鍊帶包推出全新卡布里藍色與薄荷綠色兩種色彩。圖／卡地亞提供
卡地亞Double C de Cartier鍊帶包推出全新卡布里藍色與薄荷綠色兩種色彩。圖／卡地亞提供

好萊塢演員莉莉柯林斯（Lily Collins）多年以來都是法國精品卡地亞（CARTIER）的品牌摯友，出席各大紅毯以及私服穿搭都將長配戴卡地亞的珠寶與腕表。卡地亞於今日宣佈，這個「友達以上」的密切合作正式升級，以「艾蜜莉在巴黎」二度獲得金球獎提名的莉莉柯林斯，將同時出任卡地亞Clash [Un]limited珠寶系列及Double C de Cartier肩揹包的形象大使。

在全新的形象廣告中，身穿卡地亞標誌性鮮紅色服裝的莉莉柯林斯，獨特的優雅氣質更讓人想起傳奇女星奧黛麗赫本，同時又展現絕對的當代活力，完美演繹了卡地亞新品的特質。她所代言的Clash [Un]Limited系列限量版珠寶顛覆傳統美學，以極致張力與對比效果展現獨到設計的雙重魅力，無論是幾何線條，還是立體造型，都精彩彰顯了自由不羈而古典優雅兩種截然不同的態度。「成為卡地亞一分子，就像加入了一個特立獨行、自由無束的群體，大家都展現了獨特個性的強大力量。卡地亞就如同巴黎一樣，完美演繹法式高雅風範，」莉莉柯林斯表示。

而她所代言的Double C de Cartier鍊帶肩揹包系列，也將於9月起推出全新款式和全新色彩，其中氣質小清新的薄荷綠色包款將由SOGO復興館專賣店獨家販售。Double C de Cartier肩揹包的特色在於以品牌字首字母雙C交織的圖案裝飾整體純淨俐落的優雅線條，充分突顯造型美感。新款Double C de Cartier肩揹包的矚目之處在於可肩揹或斜揹的珠寶鍊帶，在既有的黑、紅、粉色之外，推出全新卡布里藍和薄荷綠。

全系列包身則有兩種尺寸：具備全色系5種顏色的迷你包款，以及紅色及黑色的小型包款，包款搭配同色相襯的長夾、短夾、卡片夾等小皮件，並可個人化燙印金色姓名字首或日期，或在內部隨附的化妝鏡上鐫刻文字。

莉莉柯林斯是卡地亞多年來的摯友，如今成為Double C de Cartier肩揹包的形象大使。圖／卡地亞提供
莉莉柯林斯是卡地亞多年來的摯友，如今成為Double C de Cartier肩揹包的形象大使。圖／卡地亞提供
Double C de Cartier薄荷綠色小牛皮迷你款鍊帶包，金色鍍層飾面和薄荷綠色琺瑯，約82,000元，卡地亞 SOGO 復興館專賣店—獨家販售。圖／卡地亞提供
Double C de Cartier薄荷綠色小牛皮迷你款鍊帶包，金色鍍層飾面和薄荷綠色琺瑯，約82,000元，卡地亞 SOGO 復興館專賣店—獨家販售。圖／卡地亞提供
莉莉柯林斯是卡地亞多年來的摯友，如今成為Clash [Un]limited珠寶系列及Double C de Cartier肩揹包的形象大使。圖／卡地亞提供
莉莉柯林斯是卡地亞多年來的摯友，如今成為Clash [Un]limited珠寶系列及Double C de Cartier肩揹包的形象大使。圖／卡地亞提供
莉莉柯林斯是卡地亞多年來的摯友，如今成為Double C de Cartier肩揹包的形象大使。圖／卡地亞提供
莉莉柯林斯是卡地亞多年來的摯友，如今成為Double C de Cartier肩揹包的形象大使。圖／卡地亞提供
莉莉柯林斯擔任卡地亞Double C de Cartier包款系列形象大使。圖／卡地亞提供
莉莉柯林斯擔任卡地亞Double C de Cartier包款系列形象大使。圖／卡地亞提供
莉莉柯林斯是卡地亞多年來的摯友，如今成為Clash [Un]limited珠寶系列的形象大使。圖／卡地亞提供
莉莉柯林斯是卡地亞多年來的摯友，如今成為Clash [Un]limited珠寶系列的形象大使。圖／卡地亞提供
Double C de Cartier卡布里藍色小牛皮迷你款鍊帶包，金色鍍層飾面和卡布里藍色琺瑯，約82,000元。圖／卡地亞提供
Double C de Cartier卡布里藍色小牛皮迷你款鍊帶包，金色鍍層飾面和卡布里藍色琺瑯，約82,000元。圖／卡地亞提供
Double C de Cartier薄荷綠色小牛皮迷你款鍊帶包內層細節。圖／卡地亞提供
Double C de Cartier薄荷綠色小牛皮迷你款鍊帶包內層細節。圖／卡地亞提供
Double C de Cartier迷你皮夾薄荷綠色小牛皮、 金色和薄荷綠色琺瑯飾面，約17,600元，卡地亞 SOGO 復興館專賣店—獨家販售。圖／卡地亞提供
Double C de Cartier迷你皮夾薄荷綠色小牛皮、 金色和薄荷綠色琺瑯飾面，約17,600元，卡地亞 SOGO 復興館專賣店—獨家販售。圖／卡地亞提供

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