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米其林一星LONGTAIL迎4週年 打造Home Party外帶分享餐

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
吧檯的西班牙幾何花磚，充滿殖民地風格。圖／LONGTAIL提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
吧檯的西班牙幾何花磚，充滿殖民地風格。圖／LONGTAIL提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

米其林一星餐廳LONGTAIL考量內用座位數減少、及部分消費者偏好外帶回家安心享用，特別選在週年慶當日8月18日起，推出外帶「四人狂歡派對分享餐3880元」，包含前菜、主菜、主食到甜點共8道精選人氣料理及4杯風味調飲；以及外帶「二人浪漫食光雙饗餐1980元」，含7道招牌經典料理與2款風味調飲；讓顧客將米其林一星餐廳酒吧的儀式感，完整打包回家，

專為Home Party量身打造的外帶「四人狂歡派對分享餐3880元」，匯集LONGTAIL適合佐酒的8款經典料理與4杯風味調飲，充滿LONGTAIL原創DNA的無國界創意美味。

8款經典料理包括「無花果吐司、瑞可塔起士、波特酒、檸檬」、「越式肉派、香蔥燒餅、自製醃菜」、「香脆軟殼蟹、酸甜醬」、「鮮蝦漢堡、醃漬洋蔥、是拉差、芝麻葉」、「叉燒包、自製韓式泡菜、香菜」、「香脆炸雞、辣椒醬、紅心芭樂芝麻葉沙拉」、「盤克夏豬、香茅、米線、魚露、綜合香草」、「椰奶、香蘭葉果凍、醬油焦糖」。份量十足、豐富多元，部分菜式讓消費者自行DIY組裝擺盤，增添食趣。

如果不想要4杯風味調飲，也可以選擇「四人Longtail經典分享餐2,880元」，一樣是前述8道經典菜色。

外帶「二人浪漫食光雙饗餐1980元」則包括「無花果吐司、瑞可塔起士、波特酒、檸檬」、「越式肉派、香蔥燒餅、自製醃菜」、「香脆軟殼蟹、酸甜醬」、「鮮蝦漢堡、醃漬洋蔥、是拉差、芝麻葉」、「叉燒包、自製韓式泡菜、香菜」、「香脆炸雞、辣椒醬、紅心芭樂芝麻葉沙拉」、「椰奶、香蘭葉果凍、醬油焦糖」7道經典菜色，與兩杯風味調飲。

「無花果吐司、瑞可塔起士、波特酒、檸檬」將碳烤酸裸麥麵包，塗抹厚厚一層自製Ricotta Cheese，堆疊台灣的新鮮無花果，淋上波特酒香料醬汁後享用。香甜無花果與清爽卻富含奶香的軟質起士、及酸甜濃郁的波特酒醬汁，交融出繽紛風味，檸檬香蜂草則賦予味蕾清香餘味，爽口開胃。

「香脆炸雞、辣椒醬、紅心芭樂芝麻葉沙拉」以特製粉漿輕裹雞柳，炸至金黃酥脆，薄脆麵衣酥香誘人，雞肉軟嫩多汁，沾佐滋味酸辣的非洲辣醬最對味。搭配拌入檸檬油醋汁的紅心芭樂芝麻葉沙拉，爽脆解膩。

「椰奶、香蘭葉果凍、醬油焦糖」將香濃滑順的椰奶凍，配搭馥郁芬芳的翠綠色班蘭葉果凍，特製醬油焦糖醬滋味鹹甜，香甜不膩的夏季必享甜點。

外帶四人狂歡派對分享餐，售價3,880元。圖／LONGTAIL提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
外帶四人狂歡派對分享餐，售價3,880元。圖／LONGTAIL提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
LONGTAIL結合經典料理與風味調飲，推出外帶四人狂歡派對分享餐。圖／LONGTAIL提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
LONGTAIL結合經典料理與風味調飲，推出外帶四人狂歡派對分享餐。圖／LONGTAIL提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
外帶雙人浪漫食光雙饗餐，售價1,980元。圖／LONGTAIL提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
外帶雙人浪漫食光雙饗餐，售價1,980元。圖／LONGTAIL提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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