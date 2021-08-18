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16款主題餐點+滿滿週邊！「初音未來咖啡廳」限時登場

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
店內處處都可以看見初音未來的元素。圖／FANFAN提供
店內處處都可以看見初音未來的元素。圖／FANFAN提供

繼2020年在三創舉辦「未來Style主題餐廳」後，FANFAN粉粉再度攜手初音未來，自即日起推出「初音未來 DIGITAL STARS 2021 @ FANFANS CAFÉ」，店內供應有一系列初音未來主題餐飲、週邊，還有台灣限定的主題設計，適合粉絲朝聖蒐集。

自即日起至9月30日期間，於誠品生活武昌店限時登場的初音未來主題咖啡，特別創作了DIGITAL STAR 2021台灣限定的初音未來主視覺，結合初音未來與CAFÉ兩者的形象來出發，並以Piapro角色為發想，推出一系列的主題餐點，包括使用代表性的青蔥來點綴的日式烤雞炊飯、鏡音連和鏡音鈴的南瓜湯馥麵包餐、巡音流歌的粉紅醬筆管麵、MEIKO的番茄肉醬義大利麵、KAITO的藍莓果物優格燕麥，售價各為180～260元。

另外還有5款的輕食甜點、餅乾，與6款角色專屬的飲品。餐點與飲品都將附上限定專屬角色插卡與吸管套，而只要購買任一糖霜餅乾和系列飲品，即可隨機獲得特典杯墊1張。凡透過指定網站線上預約內用或外帶一份A套餐，即可獲得活動限定限量款初音未來L夾1份。

本次以台灣限定主圖為元素，也推出初音未來T-SHIRT、老帽、應援毛巾、典藏滑鼠墊、掛軸、馬克杯、方枕、後背包、痛包、立牌等限定款週邊，還加碼販售本次DIGITAL STARS 2021音樂實體CD。活動期間內的週六、日也為COS-DAY活動日，凡COS Piapro任一角色裝扮來餐廳現場內用，於結帳時可享餐飲9折優惠。

店內販售有老帽、馬克杯等系列週邊。圖／FANFAN提供
店內販售有老帽、馬克杯等系列週邊。圖／FANFAN提供
各款呼應角色的餐點，每份180～260元。圖／FANFAN提供
各款呼應角色的餐點，每份180～260元。圖／FANFAN提供
餐點與飲品都將附上限定專屬角色插卡與吸管套。圖／FANFAN提供
餐點與飲品都將附上限定專屬角色插卡與吸管套。圖／FANFAN提供
初音未來主題咖啡自即日起至9月30日限時登場。圖／FANFAN提供
初音未來主題咖啡自即日起至9月30日限時登場。圖／FANFAN提供
多種主題限定週邊，適合粉絲蒐集。圖／FANFAN提供
多種主題限定週邊，適合粉絲蒐集。圖／FANFAN提供

義大利 甜點 吸管

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