16款主題餐點+滿滿週邊！「初音未來咖啡廳」限時登場

繼2020年在三創舉辦「未來Style主題餐廳」後，FANFAN粉粉再度攜手初音未來，自即日起推出「初音未來 DIGITAL STARS 2021 @ FANFANS CAFÉ」，店內供應有一系列初音未來主題餐飲、週邊，還有台灣限定的主題設計，適合粉絲朝聖蒐集。

自即日起至9月30日期間，於誠品生活武昌店限時登場的初音未來主題咖啡，特別創作了DIGITAL STAR 2021台灣限定的初音未來主視覺，結合初音未來與CAFÉ兩者的形象來出發，並以Piapro角色為發想，推出一系列的主題餐點，包括使用代表性的青蔥來點綴的日式烤雞炊飯、鏡音連和鏡音鈴的南瓜湯馥麵包餐、巡音流歌的粉紅醬筆管麵、MEIKO的番茄肉醬義大利麵、KAITO的藍莓果物優格燕麥，售價各為180～260元。

另外還有5款的輕食甜點、餅乾，與6款角色專屬的飲品。餐點與飲品都將附上限定專屬角色插卡與吸管套，而只要購買任一糖霜餅乾和系列飲品，即可隨機獲得特典杯墊1張。凡透過指定網站線上預約內用或外帶一份A套餐，即可獲得活動限定限量款初音未來L夾1份。