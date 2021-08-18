2050淨零排放農業如何調適？ 陳吉仲：近期對外宣布

乾旱、豪雨成災，台灣未來面對極端氣候事件的頻率會越來越高，農委會主委陳吉仲說，近期將宣布未來20年面對氣候變遷調適策略，否則2050年要達到淨零排放，將會來不及。

2021有機農業促進線上論壇「就是韌性-有機農業對水逆境的調適力」今天展開，陳吉仲受邀開幕致詞。未來極端氣候事件頻率將大幅提高，如去年今年的乾旱，上周的連續豪雨成災，對有機農業、第一線農民深受其害。

他表示，近年台灣有機農業大幅發展，幕後有許多功臣，在團隊努力下，有機驗證面積，加上友善耕作面積達到1.6萬多公頃，占整個慣行農法的比例，是全亞洲第一，跟2016年蔡英文總統上任時成長兩倍。

他說，學術界的推動，讓整個有機農業政策，是農委會底下是最完整的政策，農民從事有機農業友善生產，每公頃有3萬元獎勵，使用資材每公頃補助3萬，驗證費用由農委會補助九成。

陳吉仲說，要能完整生產，中興大學在有機驗證種要角色，就消費者而言，知道貼上有機驗證，安全合格率百分之百，在市場上周驗合格率也幾乎百分之百；有機的背後目的，不僅只是提供安全農產品，更是需要友善環境。

他表示，有機友善耕作面積1.6萬公頃，可以減少2萬公噸化學農藥使用，並減少6000多公斤碳排放量，有機農業促進法通過後，我國也與澳洲、紐西蘭、日本等國簽了有機同等性，我國的有機農產品可以直接賣到日本等其他國家，不用再經過對方國驗證方式，讓未來有機農產品行銷全世界，背後隱含的是友善、永續概念，這是是未來趨勢。

陳吉仲說，在氣候變遷影響加劇下，如何讓農民從事有機友善的影響，聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）近期提出第六次評估報告（AR6），說明未來極端氣候持續發生，在面對極端氣候事件，我國有機調適策略如何提出，針對未來20年面對氣候變遷的調適策略是什麼，現在若不做屆時會來不及，不久的將來，農業部分會宣布淨零排放策略，農業部門要比其他部門更往前走，需要學術界的建議。