獨／開業3年！台中唯一「好丘」熄燈　全店限時88折

台中的貝果愛好者，未來要少一個選擇了！台中唯一、位於新光三越台中中港店的「好丘」台中新光店，預計將於8月31日結束營業，結束3年的時光。至歇業之前，店內也推出全品項88折、厚醬貝果買1送1的限時優惠。隨著好丘新光店的熄燈，網友們也感到不捨。

好丘自2011年於台北四四南村開設首間門市，並陸續開設圓山、芝山、微風南京等門市，成為許多貝果愛好者心中的人氣品牌。店內主打多種口味的貝果、甜品、飲品，信義店也提供多樣化的簡餐、沙拉等餐點，並設有選物空間，藉此推廣在地食材。2018年時，好丘首度跨足台中，開設台中新光店，專提供經典的貝果產品。