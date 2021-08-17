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獨／開業3年！台中唯一「好丘」熄燈 全店限時88折

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
好丘台中新光店將於8月底結束營業。圖／擷取自好丘Good Cho's粉絲頁
好丘台中新光店將於8月底結束營業。圖／擷取自好丘Good Cho's粉絲頁

台中的貝果愛好者，未來要少一個選擇了！台中唯一、位於新光三越台中中港店的「好丘」台中新光店，預計將於8月31日結束營業，結束3年的時光。至歇業之前，店內也推出全品項88折、厚醬貝果買1送1的限時優惠。隨著好丘新光店的熄燈，網友們也感到不捨。

好丘自2011年於台北四四南村開設首間門市，並陸續開設圓山、芝山、微風南京等門市，成為許多貝果愛好者心中的人氣品牌。店內主打多種口味的貝果、甜品、飲品，信義店也提供多樣化的簡餐、沙拉等餐點，並設有選物空間，藉此推廣在地食材。2018年時，好丘首度跨足台中，開設台中新光店，專提供經典的貝果產品。

但是好丘近日於官方粉絲團宣佈，台中新光店即將於8月底結束營業。即日起至8月31日期間，全品項88折，厚醬貝果享買1送1（每日限量20組，每人限1組）；金丘會員消費滿200元，再送200元網購優惠券。隨著好丘即將退出台中，粉絲也十分不捨，留言表示「不要結束啊」、「好可惜喔 我很愛」、「OMG我的厚醬貝果」

因應結束營業，厚醬貝果享買1送1的限量優惠。圖／擷取自好丘Good Cho's粉絲頁
因應結束營業，厚醬貝果享買1送1的限量優惠。圖／擷取自好丘Good Cho's粉絲頁

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